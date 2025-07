lecco merate bellano

Questi fondi contribuiranno a rafforzare la rete dei servizi sociali locali e a cofinanziare le unità di offerta rivolte alle fasce più fragili della popolazione, tra cui famiglie, minori, anziani e persone con disabilità.

Ammonta a quasi 7 milioni di euro lo stanziamento destinato all’ATS della Brianza nell’ambito della quota ordinaria del Fondo Sociale Regionale 2025, approvata dalla Giunta di Regione Lombardia. Le risorse, pari a 59 milioni di euro complessivi, saranno utilizzate per sostenere e rafforzare i servizi sociali nei settori Minori e Famiglia, Disabili e Anziani.

Fondo Sociale Regionale 2025: oltre 2 milioni per i Comuni del lecchese

I fondi saranno assegnati agli Ambiti territoriali dei Comuni tramite le Agenzie di Tutela della Salute e impiegati secondo la programmazione dei Piani di Zona 2025–2027. In particolare, all’ATS della Brianza saranno destinati 6.955.572,13 euro, di cui oltre 2 milioni di euro andranno a beneficio dei Comuni della provincia di Lecco. Nello specifico, all’ambito territoriale di Bellano sono stati assegnati 274.566,03 euro, a quello di Lecco 1.115.206,15 euro, mentre l’ambito di Merate riceverà 637.301,36 euro.

Questi fondi contribuiranno a rafforzare la rete dei servizi sociali locali e a cofinanziare le unità di offerta rivolte alle fasce più fragili della popolazione, tra cui famiglie, minori, anziani e persone con disabilità.

È previsto inoltre un stanziamento straordinario aggiuntivo di 2,6 milioni di euro, che sarà definito con un successivo provvedimento. Tale somma sarà destinata in particolare ai piccoli Comuni che, nel corso del 2024, hanno sostenuto spese significative per l’inserimento di minori in Comunità educative, Comunità familiari e Alloggi per l’autonomia.

“Con questo intervento, Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore della coesione sociale e della rete dei servizi territoriali, garantendo risorse concrete e supporto alle amministrazioni locali per tutelare le fasce più fragili – ha dichiarato Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia. – Ringrazio l’Assessore Elena Lucchini per l’attenzione e il lavoro costante verso i bisogni dei nostri territori.”

L’attuazione della delibera sarà affidata a successivi atti della Direzione Generale competente.