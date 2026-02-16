Ammontano a 500 mila euro le risorse destinate alla Provincia di Lecco da Regione Lombardia per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale provinciale nel biennio 2026-2027.

Lo stanziamento, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi, rientra nel piano complessivo da 6 milioni di euro destinato alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano.

Per il territorio lecchese sono previsti 250 mila euro per il 2026 e 250 mila euro per il 2027. Le risorse saranno impiegate per interventi lungo la SP 54 e la SP 62 della Valsassina.

Fondi Regione Lombardia per la Provincia di Lecco: 500 mila euro per sicurezza stradale 2026-2027

“Si tratta di un intervento concreto e importante per il nostro territorio – dichiara il Sottosegretario regionale e Consigliere regionale (Lega) Mauro Piazza, cofirmatario dell’emendamento al Bilancio di previsione 2026-2028 –. La sicurezza stradale è una priorità assoluta e questi fondi consentiranno di intervenire su due arterie provinciali strategiche per la mobilità lecchese, percorse ogni giorno da migliaia di cittadini e lavoratori. Regione Lombardia continua a sostenere le Province nella gestione di una rete viaria fondamentale, spesso gravata da costi elevati di manutenzione. L’obiettivo è garantire infrastrutture più sicure ed efficienti, riducendo l’incidentalità e migliorando la qualità degli spostamenti.

Ringrazio l’Assessore regionale Claudia Terzi per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti delle Province: il suo impegno costante sul fronte delle infrastrutture e della sicurezza stradale si traduce oggi in risorse concrete per il nostro territorio. È grazie a una collaborazione efficace e a una visione condivisa che riusciamo a dare risposte puntuali ai cittadini e ai territori”.

“Con queste risorse puntiamo a rendere il sistema viabilistico lecchese più efficiente e sicuro, – commenta il Consigliere regionale FDI Giacomo Zamperini, primo firmatario dell’emendamento al Bilancio Regionale – migliorando le connessioni per cittadini e imprese. Interventi come questo, pur di minore entità, sono fondamentali perché contribuiscono in modo concreto a rendere la rete stradale più funzionale. Il risultato è frutto di un lavoro condiviso con il Sottosegretario Mauro Piazza, basato sull’ascolto del territorio e sulla collaborazione istituzionale.”

“Ringrazio Regione Lombardia per questo importante contributo – afferma Mattia Micheli, Vicepresidente della Provincia di Lecco con deleghe a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità –. Le risorse ci permettono di migliorare il livello di servizio di due strade fondamentali per il territorio.

Per quanto riguarda la SP 54, arteria che attraversa da est a ovest l’alta Brianza lecchese, da Monticello a Paderno d’Adda, gli interventi si inseriscono in uno specifico percorso di miglioramento della viabilità e delle intersezioni, sviluppato negli anni in collaborazione con i Comuni di Missaglia, Montevecchia, Cernusco Lombardone e Monticello Brianza.

Sulla SP 62 della Valsassina si interverrà nei territori di Introbio, Primaluna e Cortenova, con opere finalizzate al miglioramento delle intersezioni stradali e al rafforzamento delle condizioni di sicurezza.

La Provincia di Lecco gestisce una rete viaria che si estende dal confine con la provincia di Monza e Brianza fino al confine nord con la provincia di Sondrio. L’individuazione di queste due arterie rientra in una programmazione pluriennale che ha già portato, tra gli altri interventi, al prossimo avvio di una nuova rotatoria tra Missaglia e Montevecchia lungo la SP 54 e alla realizzazione di opere significative nell’area della Valsassina.

Esprimo quindi grande soddisfazione per questa collaborazione istituzionale, che consente di migliorare concretamente la sicurezza e l’efficienza della viabilità lecchese”.