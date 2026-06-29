Regione Lombardia conferma il proprio impegno a sostegno dell’agricoltura di montagna con uno stanziamento complessivo pari a 2,8 milioni di euro destinato alle Comunità montane lombarde, nell’ambito degli interventi previsti dall’articolo 24 della legge regionale 31/2008.

Il decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale, prevede la suddivisione delle risorse in 2 milioni di euro per il 2027 e 800 mila euro per il 2028, con l’obiettivo di finanziare investimenti e interventi a favore delle aziende agricole che operano nelle aree montane.

Fondi per la montagna, alla provincia di Lecco 148 mila euro

Per la provincia di Lecco, il riparto complessivo 2027-2028 è pari a 148.511 euro, così suddiviso tra le due Comunità montane:

Lario Orientale – Valle San Martino : 42.793 euro (2027) – 17.117 euro (2028) – Totale: 59.910 euro

: 42.793 euro (2027) – 17.117 euro (2028) – Totale: 59.910 euro Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera: 63.287 euro (2027) – 25.314 euro (2028) – Totale: 88.601 euro

Un pacchetto di risorse che punta a sostenere aziende agricole, manutenzione del territorio e contrasto allo spopolamento delle valli lecchesi.

“Le imprese agricole di montagna – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – svolgono un ruolo che va ben oltre la produzione di cibo: custodiscono il territorio, contrastano lo spopolamento, preservano il paesaggio e garantiscono la sicurezza ambientale. Con questo provvedimento assicuriamo risorse certe e programmate alle Comunità montane, affinché possano sostenere concretamente chi ogni giorno sceglie di lavorare e vivere nelle nostre vallate”.

Il decreto introduce inoltre una semplificazione delle procedure amministrative per il 2027 e 2028, consentendo maggiore flessibilità alle Comunità montane nella gestione dei bandi. Le domande potranno essere raccolte fino al 31 agosto dell’anno di riferimento.

“Dare maggiore autonomia organizzativa alle Comunità montane – conclude Beduschi – significa accelerare l’arrivo dei contributi alle aziende agricole e rendere gli interventi ancora più efficaci. La montagna ha bisogno di risposte tempestive e concrete e Regione Lombardia continua a dimostrarlo con i fatti”.

“Si tratta di un sostegno concreto e programmato – sottolinea il sottosegretario Mauro Piazza – che consente alle Comunità montane del Lecchese di rafforzare il proprio ruolo a favore delle imprese agricole, della tutela del paesaggio e del contrasto allo spopolamento delle aree interne. La montagna non è marginalità, ma una risorsa strategica per l’intera Lombardia”.

Il provvedimento regionale conferma inoltre la continuità degli investimenti a favore dei territori montani, puntando su semplificazione amministrativa per accelerare l’erogazione dei contributi alle aziende agricole.

“Il Lecchese – conclude Piazza – è un territorio che unisce qualità produttiva, presidio ambientale e forte identità. Queste risorse aiutano a rafforzare chi ogni giorno mantiene vivo questo equilibrio”.

Riparto completo delle risorse per provincia (2027-2028)

Bergamo – 611.379 euro

Valle Brembana: 110.753 (2027) – 44.301 (2028) – Totale 155.054

Laghi Bergamaschi: 97.823 – 39.129 – Totale 136.952

Valle Imagna: 41.980 – 16.792 – Totale 58.772

Valle Seriana: 153.863 – 61.545 – Totale 215.408

Valle di Scalve: 32.281 – 12.912 – Totale 45.193

Brescia – 744.666 euro

Valle Camonica: 217.602 – 87.040 – Totale 304.642

Valle Sabbia: 107.475 – 42.990 – Totale 150.465

Valle Trompia: 101.500 – 40.600 – Totale 142.100

Parco Alto Garda Bresciano: 58.606 – 23.442 – Totale 82.048

Sebino Bresciano: 46.722 – 18.689 – Totale 65.411

Como – 217.182 euro

Lario Intelvese: 33.022 – 13.208 – Totale 46.230

Triangolo Lariano: 49.108 – 19.643 – Totale 68.751

Valli del Lario e del Ceresio: 73.001 – 29.200 – Totale 102.201

Pavia – 207.495 euro

Oltrepò Pavese: 148.211 – 59.284 – Totale 207.495

Sondrio – 734.930 euro

Valtellina di Sondrio: 143.420 – 57.368 – Totale 200.788

Valtellina di Morbegno: 119.446 – 47.778 – Totale 167.224

Alta Valtellina: 77.852 – 31.140 – Totale 108.992

Valtellina di Tirano: 92.648 – 37.059 – Totale 129.707

Valchiavenna: 91.585 – 36.634 – Totale 128.219

Varese – 135.813 euro