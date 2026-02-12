Il Comitato di nomina della Fondazione comunitaria del Lecchese, composto da Paolo Ponta, Prefetto di Lecco, Alessandra Hoffman, Presidente della Provincia di Lecco, Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco, Ezio Vergani, Presidente della Camera di Commercio Como Lecco, Don Bortolo Uberti, su delega del Vicario Episcopale, e Andrea Trisoglio, su delega del Presidente di Fondazione Cariplo, si è riunito martedì 11 febbraio per nominare il Consiglio di amministrazione della Fondazione per il triennio 2026-2028.

Fondazione Comunitaria del Lecchese: rinnovato il Consiglio di Amministrazione

I nuovi consiglieri sono stati scelti all’interno di una rosa di 27 autorevoli candidature, pervenute in risposta all’avviso pubblicato nel mese di ottobre 2025. Il nuovo Consiglio è così composto: Francesca Colombo, Consigliera uscente a riferimento del circondario del Casatese, Dina Galperti, Consigliera uscente a riferimento del circondario della Valsassina, Fulvio Beretta, Consigliere uscente a riferimento del circondario del Meratese, Natale Castagna e Mario Tavola, entrambi Consiglieri uscenti a riferimento del circondario di Lecco. La nuova compagine vede inoltre l’ingresso di Marina Panzeri, nuova Consigliera a riferimento del circondario di Lecco, Alberto Bonaiti, nuovo Consigliere a riferimento del circondario del Lago, Francesco D’Alessio, nuovo Consigliere a riferimento del circondario di Lecco, e Paolo Strina, nuovo Consigliere indicato da Fondazione Cariplo.

Il Consiglio di amministrazione si insedierà nel mese di aprile non appena sarà approvato, dal Consiglio uscente, il bilancio 2025 e, in quell’occasione, provvederà all’elezione del Presidente e del Vicepresidente.

“Ogni inizio è sempre una novità” ha dichiarato la Presidente Nasazzi. “Il Consiglio di amministrazione è ‘il luogo’ dove si prendono decisioni e dove ognuno porta la propria esperienza personale attraverso un paziente lavoro di intese relazionali. Il compito della Fondazione comunitaria è proprio quello di essere un luogo di ascolto e aggregazione, per far diventare i bisogni del territorio responsabilità sociale di tutti. Al nuovo Consiglio auguro di vivere questa esperienza comunitaria con entusiasmo e passione.”