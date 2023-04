Fondazione Comunitaria del Lecchese: Nasazzi Confermata presidente, Combi vice

Maria Grazia Nasazzi è stata confermata alla guida della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Fondazione Comunitaria del Lecchese: Nasazzi Confermata presidente

Si sono infatti insediati i nuovi organi della Fondazione comunitaria del Lecchese designati per il triennio 2023- 25 dal Comitato di Nomina, presieduto dal Prefetto di Lecco Sergio Pomponio. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da Maria Grazia Nasazzi, Presidente uscente; Anna Maria Ranzi, Consigliera uscente e referente della rete provinciale dei musei; Francesca Colombo, Consigliera uscente in rappresentanza del circondario del Casatese; Sara Vitali, Consigliera uscente in rappresentanza del circondario del Lago; Giovanni Combi, Consigliere uscente in rappresentanza del circondario della Valsassina; Marco Brunod, Consigliere uscente indicato da Fondazione Cariplo; Natale Castagna, nuovo Consigliere in rappresentanza del circondario di Lecco; Mario Tavola, nuovo Consigliere in rappresentanza del circondario di Lecco e Fulvio Beretta, nuovo Consigliere in rappresentanza del circondario del Meratese.

Alessia Bellomi , Daniele Pezzini, Francesco Galli , Sonia Mora e Lino Gaddi compongono il Collegio dei Revisori mentre Rosanna Cangelli, Emilio Amigoni e Luigi Bolis quello dei Probiviri.

Come detto il Consiglio di Amministrazione, , che si è riunito nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 aprile 2023, ha confermato con voto unanime

Maria Grazia Nasazzi Presidente della Fondazione e ha eletto Giovanni Combi Vicepresidente.

"Si riparte insieme per un nuovo mandato con grande passione e impegno”

“Ogni inizio è sempre una novità - sottolinea la Presidente Nasazzi - Il Consiglio di Amministrazione è "il luogo" dove si prendono decisioni e dove ognuno di noi porta la propria esperienza personale attraverso un paziente lavoro di intese relazionali. Il compito della Fondazione comunitaria è proprio quello di essere un luogo di ascolto e aggregazione per far diventare i bisogni del territorio responsabilità sociale di tutti. Si riparte insieme per un nuovo mandato con grande passione e impegno.”