Riparte l’anno e Fondazione Cariplo conferma il proprio impegno a favore del territorio di Lecco. Nell’ultimo Consiglio di amministrazione di dicembre sono stati selezionati cinque progetti per un valore complessivo di 467 mila euro, a sostegno di iniziative che spaziano dalla valorizzazione della cultura e dell’arte al restauro del patrimonio storico, fino al rafforzamento delle organizzazioni sociali e alla promozione dell’innovazione.

Fondazione Cariplo: cinque progetti sostenuti per 467 mila euro sul territorio di Lecco

Gli interventi coinvolgono enti, associazioni e comunità locali e sono stati finanziati attraverso diversi bandi. Dal bando Valore della Cultura, che sostiene organizzazioni culturali nella valorizzazione di beni e attività culturali promuovendo innovazione e sostenibilità, al bando SOS Patrimonio, dedicato a interventi urgenti di restauro, messa in sicurezza e gestione sostenibile – anche in relazione agli effetti del cambiamento climatico – di beni storico-architettonici. Il bando Riprogettiamo il Futuro 2025, infine, mira a rafforzare il ruolo delle organizzazioni culturali non profit attraverso nuovi modelli organizzativi e progettuali.

Le iniziative finanziate puntano a generare impatto sociale, inclusione e crescita, con particolare attenzione all’accessibilità dei luoghi d’arte, alla tutela delle eccellenze del territorio e alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi. Un investimento concreto che contribuisce allo sviluppo culturale e sociale della comunità lecchese.

I progetti sostenuti