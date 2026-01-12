bandi

Fondazione Cariplo: cinque progetti sostenuti per 467 mila euro sul territorio di Lecco

Cultura, restauro del patrimonio e innovazione sociale al centro degli interventi finanziati nell’ultimo Cda di dicembre

Fondazione Cariplo: cinque progetti sostenuti per 467 mila euro sul territorio di Lecco

Lecco · 12/01/2026 alle 12:48

Riparte l’anno e Fondazione Cariplo conferma il proprio impegno a favore del territorio di Lecco. Nell’ultimo Consiglio di amministrazione di dicembre sono stati selezionati cinque progetti per un valore complessivo di 467 mila euro, a sostegno di iniziative che spaziano dalla valorizzazione della cultura e dell’arte al restauro del patrimonio storico, fino al rafforzamento delle organizzazioni sociali e alla promozione dell’innovazione.

Fondazione Cariplo: cinque progetti sostenuti per 467 mila euro sul territorio di Lecco

Gli interventi coinvolgono enti, associazioni e comunità locali e sono stati finanziati attraverso diversi bandi. Dal bando Valore della Cultura, che sostiene organizzazioni culturali nella valorizzazione di beni e attività culturali promuovendo innovazione e sostenibilità, al bando SOS Patrimonio, dedicato a interventi urgenti di restauro, messa in sicurezza e gestione sostenibile – anche in relazione agli effetti del cambiamento climatico – di beni storico-architettonici. Il bando Riprogettiamo il Futuro 2025, infine, mira a rafforzare il ruolo delle organizzazioni culturali non profit attraverso nuovi modelli organizzativi e progettuali.

Le iniziative finanziate puntano a generare impatto sociale, inclusione e crescita, con particolare attenzione all’accessibilità dei luoghi d’arte, alla tutela delle eccellenze del territorio e alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi. Un investimento concreto che contribuisce allo sviluppo culturale e sociale della comunità lecchese.

I progetti sostenuti

  • Cultura “In Coro”: capolavori musicali per la valorizzazione artistica del Lecchese
    Accademia corale di Lecco25.000 euro
    Bando: Valore della Cultura 2025

  • Chiesa dedicata a S. Egidio di Bonacina – “Il Giona ritrovato” – consolidamento statico e restauro del presbiterio
    Parrocchia Sacro Cuore115.000 euro
    Bando: SOS Patrimonio

  • TRAMA – Tutela, RestAuro e MessA in sicurezza del Civico Museo Setificio Monti
    Comune di Abbadia Lariana112.000 euro
    Bando: SOS Patrimonio

  • Lavori di restauro e risanamento conservativo della copertura della chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio
    Parrocchia Santi Gervasio e Protasio135.000 euro
    Bando: SOS Patrimonio

  • Laboratorio di cambiamento 2.0
    Les Cultures – Laboratorio di cultura internazionale APS80.000 euro
    Bando: Riprogettiamo il Futuro
    Progetto finalizzato a rafforzare il ruolo delle organizzazioni culturali non profit attraverso nuovi modelli organizzativi e progettuali.

Tu cosa ne pensi?