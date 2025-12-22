Quattro progetti, otto milioni di euro. Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, insieme alla Fondazione comunitaria del Lecchese, hanno selezionato i Progetti Emblematici, interventi di alto valore per le comunità locali, in grado di portare un reale e concreto cambiamento al benessere delle persone.

Sono quattro i Progetti Emblematici selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Lecco, iniziative di altissimo valore sociale, culturale e scientifico a cui sono destinati complessivamente 8 milioni di euro: 5 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e altri 3 milioni stanziati da Regione Lombardia.

I progetti finanziati contribuiranno a valorizzare le potenzialità del territorio, promuovendo sviluppo e benessere attraverso una strategia e un approccio condivisi tra gli attori locali: le progettualità coinvolgono, infatti, una rete diversificata di enti.

Fondazione Cariplo: 8 milioni di euro a Lecco per 4 progetti emblematici

VSC – Villa Sacro Cuore: Spazi di Vita – Comune di Civate

Il progetto punta a trasformare Villa Sacro Cuore, oggi inutilizzata, in una “Porta del Territorio” per la valorizzazione culturale, turistica e sociale di Civate. L’iniziativa prevede il recupero dell’immobile e la creazione di spazi multifunzionali per eventi, ospitalità e servizi alla comunità, con particolare attenzione all’invecchiamento attivo e alla coesione sociale. Il percorso si articola su tre assi: attrazione turistica, attivazione della comunità e sviluppo di un modello gestionale innovativo e sostenibile. L’obiettivo è fare di Villa Sacro Cuore un esempio di rigenerazione territoriale integrata, capace di coniugare cultura, welfare e sviluppo economico.

Contributo: 1.500.000 euro

Lu.C.I.A. Luoghi Cultura Innovazione Apprendimento – Comune di Lecco

La proposta Lu.C.I.A. mira a valorizzare il patrimonio manzoniano come leva di sviluppo culturale, educativo e turistico, creando un ecosistema integrato che connetta luoghi, operatori e comunità. L’iniziativa punta a innovare linguaggi e modalità di fruizione attraverso il protagonismo giovanile, le arti performative contemporanee e le tecnologie digitali. Sono previsti interventi su Villa Manzoni e itinerari manzoniani, la creazione di un biglietto unico e una rassegna di eventi culturali e artistici. Obiettivo: trasformare il romanzo in esperienza viva e inclusiva, capace di generare attrattività e partecipazione.

Contributo: 1.800.000 euro

Dalla società alla scuola, dalla scuola alla società: istituzioni, scuole e imprese insieme per generare valore condiviso – Provincia di Lecco

Il progetto nasce per creare opportunità di lavoro e crescita per i giovani della Brianza lecchese, riducendo la dispersione scolastica e il disallineamento tra i percorsi educativi e le competenze richieste dalle imprese. Prevede la realizzazione di laboratori per il nuovo indirizzo tecnico in meccanica, meccatronica ed energia presso l’IIS “Francesco Viganò” e l’attivazione di percorsi formativi innovativi e informali. L’iniziativa punta a costruire un hub di istruzione permanente in sinergia con aziende ed enti del territorio, favorendo competenze qualificate e inserimento consapevole nel mondo del lavoro.

Contributo: 1.800.000 euro

INSIEME – INnovazione per la Salute e l’Inclusione socialE in MovimEnto – UniverLecco

L’iniziativa mira a promuovere stili di vita attivi e inclusivi nel comune di Lecco, contrastando la sedentarietà e favorendo il benessere psicofisico. Il progetto prevede la creazione di un ecosistema sportivo accessibile a tutte le fasce d’età e condizioni sociali, con particolare attenzione a bambini, adolescenti e persone fragili. Attraverso spazi dedicati, tecnologie innovative e il coinvolgimento di scuole, caregiver e comunità, si punta a valorizzare risorse esistenti e incentivare la partecipazione. L’approccio trasversale intende abbattere barriere fisiche, economiche e sociali, sperimentando strategie per l’inclusione e la sostenibilità nel tempo.

Contributo: 2.900.000 euro

Le dichiarazioni

Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo:

“Abbiamo di fronte problemi complessi: dall’inverno demografico, con una popolazione anziana e pochi bambini e giovani, all’aumento delle disuguaglianze tra le cui motivazioni c’è anche la povertà educativa dei bambini… I Progetti Emblematici del Lecchese sono un segnale importante che va nella direzione del contrasto a questi fenomeni, mettendo al centro anziani e giovani, pensando alla cura dei primi e al futuro dei secondi; e puntando sulla cultura come motore di sviluppo per il territorio. La cultura è un potente antidoto contro la povertà educativa e Lecco, con il Manzoni, dispone di un potenziale unico. Creeremo occasioni di benessere per le persone, con l’attenzione all’inclusione dei più fragili”.

Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia:

“Anche per i Progetti Emblematici della provincia di Lecco abbiamo consolidato un modello di eccellenza che, grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, permette al territorio di realizzare idee e progetti indispensabili per la propria vitalità economica e sociale… Innovazione e sostenibilità sono i driver di questa iniziativa che, siamo certi, darà ulteriore impulso a nuove sinergie positive tra istituzioni, cittadini e imprese”.

Maria Grazia Nasazzi, presidente Fondazione comunitaria del Lecchese:

“Il Bando Progetti Emblematici rappresenta un’importante opportunità per il territorio lecchese. Quattro progetti che toccano la salute e il benessere quindi l’inclusione sociale, i luoghi e la cultura manzoniana, gli spazi di vita rigenerati, la società che dialoga con la scuola e viceversa. Ora i progetti entrano nel vivo e si presentano al territorio grazie a Fondazione Cariplo e a Regione Lombardia”.

Massimo Sertori, Assessore di Regione Lombardia a Enti locali: