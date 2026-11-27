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Oltre 126 milioni di euro destinati al territorio lecchese in 35 anni, con il sostegno a 1.416 progetti. È il bilancio dell’attività di Fondazione Cariplo in provincia di Lecco, inserito in una storia di beneficenza e filantropia che attraversa oltre due secoli. L’istituzione si prepara infatti a celebrare il 210° anniversario della nascita della Commissione Centrale di Beneficenza e i 35 anni dalla fondazione di Cariplo, nata nel 1991.

Fondazione Cariplo, 210 anni di solidarietà: una storia che ha cambiato anche il volto del Lecchese

I numeri provinciali raccontano un impegno che ha interessato diversi ambiti. La quota più consistente dei finanziamenti, dal 1991 al 2025, è andata ai Servizi alla Persona, con 724 interventi e 57,6 milioni di euro destinati a progetti rivolti alle fragilità, all’inclusione e ai giovani. Seguono Arte e Cultura, con 554 progetti sostenuti attraverso 30,4 milioni di euro, mentre alla ricerca scientifica sono stati destinati 11,6 milioni per 17 interventi.

Un investimento che ha contribuito a sostenere associazioni, enti e istituzioni locali, accompagnando nel tempo l’evoluzione dei bisogni della comunità. Un ruolo importante nel rapporto con il territorio è svolto anche dalla Fondazione comunitaria del Lecchese, impegnata a promuovere la cultura del dono e a sostenere le iniziative delle realtà locali, coinvolgendo cittadini, associazioni e imprese.

A livello complessivo, dal 1991 Fondazione Cariplo ha sostenuto in Lombardia e nelle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola 41.305 progetti, mettendo a disposizione oltre 4,4 miliardi di euro di contributi a fondo perduto.

«Dietro questi oltre due secoli di attività ci sono innumerevoli vicende umane di persone che hanno beneficiato del sostegno dell’attività di beneficenza; prima della Commissione Centrale, poi della Cariplo banca, oggi di Fondazione Cariplo», spiega Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo. «Emergono in questa lunga storia anche l’impegno di chi opera nel Terzo Settore, migliaia di volontari, di enti e istituzioni che hanno attraversato oltre duecento anni di vicende del nostro Paese; realtà che operavano ed operano tutt’oggi con la missione di non lasciare indietro nessuno».

Azzone sottolinea anche la continuità della missione dell’istituzione: «Lo spirito che guida la nostra azione è rimasto lo stesso: prenderci cura, con responsabilità e lungimiranza, di chi verrà dopo di noi».

Le radici di questa esperienza risalgono al 1816, quando una grave carestia e le difficoltà economiche spinsero molte persone dalle campagne verso Milano in cerca di lavoro e sostegno. In quel contesto nacque la Commissione Centrale di Beneficenza, inizialmente incaricata di amministrare risorse a favore delle fasce più povere della popolazione, anche attraverso il finanziamento di opere pubbliche che potessero offrire occupazione. Nel 1823 la Commissione promosse poi la nascita della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. Dopo il percorso legato all’attività bancaria, nel 1991 nacque Fondazione Cariplo, raccogliendo quell’eredità filantropica e concentrando il proprio intervento su Arte e Cultura, Ambiente, Ricerca Scientifica e Servizi alla Persona.

Oggi l’impegno guarda anche a quattro grandi sfide sociali: giovani fuori dai percorsi di studio e lavoro, prima infanzia, autonomia delle persone con disabilità e inclusione delle persone detenute ed ex detenute. Per questi ambiti sono stati stanziati complessivamente oltre 80 milioni di euro.

Le celebrazioni per i 210 anni di storia e i 35 di Fondazione Cariplo si terranno giovedì 3 dicembre alle 11 al Piccolo Teatro Strehler di Milano, con l’evento «Una lunga storia – Custodi del dono», alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le vicende dell’istituzione saranno raccontate attraverso uno spettacolo diretto da Riccardo Frati, con le allieve e gli allievi della Scuola di Teatro Luca Ronconi del Piccolo.

Le iniziative proseguiranno nel 2027 con una mostra itinerante dedicata alle principali tappe della storia di Fondazione Cariplo, che sarà portata nelle piazze lombarde in collaborazione con le fondazioni di comunità locali.