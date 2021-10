Finanziamenti alla Protezione civile: da Regione oltre 230 mila euro al Lecchese

PER MEZZI E STRUTTURE

I gruppi comunali riceveranno 162.717 euro mentre le associazioni 71.399 euro.

Sono 87 i gruppi comunali di Protezione civile e 62 le associazioni di volontariato lombarde che beneficeranno dei contributi regionali messi a bando per l’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature, per un totale di 5 milioni di euro ripartiti sui prossimi tre anni. Nel complesso alla provincia di Lecco verranno destinati oltre 230 mila euro. In dettaglio, i gruppi comunali di Protezione civile lecchesi riceveranno 162.717 euro di finanziamenti, mentre le associazioni 71.399 euro.

Finanziamenti alla Protezione civile: d Regione oltre 230 mila euro al Lecchese

Ad annunciare lo stazionamento dei fondi è stato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, in seguito alla graduatoria stilata nella giornata di ieri (mercoledì 20 ottobre) nell’ambito della procedura indetta da Regione Lombardia e rivolta ai Comuni, Enti locali e Comunità montane per l’ottenimento di contributi per la gestione dell’emergenze.

Il finanziamento massimo previsto per ogni singolo beneficiario è di 36 mila euro. «L’impegno di Regione Lombardia non termina qui – ha sottolineato l’assessore Foroni –. Per il prossimo bilancio previsionale ho preso l’impegno di chiedere le risorse economiche necessarie a evadere totalmente la graduatoria e proseguire nel percorso di ammodernamento delle dotazioni della Protezione civile».