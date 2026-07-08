È Jacopo Gamba il nuovo Segretario Generale della FILT CGIL Lecco. La nomina è arrivata nella giornata di martedì 7 luglio 2026, quando l’Assemblea Generale della categoria si è riunita alla Camera del Lavoro di Lecco e ha eletto all’unanimità il nuovo responsabile della federazione che rappresenta e tutela le lavoratrici e i lavoratori dei settori trasporti, logistica, mobilità e servizi.

Nato a Cremona il 7 ottobre 1985 e iscritto alla CGIL dal 2004, Jacopo Gamba vanta un lungo percorso all’interno dell’organizzazione sindacale. Dopo una prima esperienza come funzionario del NIdiL CGIL di Cremona, ha proseguito il proprio impegno al NIdiL Milano, dove ha ricoperto anche il ruolo di Segretario organizzativo.

Dal 2015 ha lavorato nel Dipartimento Organizzazione della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, assumendo responsabilità nei settori dell’organizzazione, della formazione sindacale, dei servizi informatici, del servizio d’ordine e delle politiche del mercato del lavoro. Nel 2020 è entrato nella SLC CGIL, seguendo il comparto industriale dei grafici editoriali e dei cartai-cartotecnici. Nel 2022 è stato eletto in Segreteria, con deleghe all’industria e successivamente anche all’organizzazione.

FILT CGIL Lecco, Jacopo Gamba eletto nuovo Segretario Generale all’unanimità

Gamba prende il posto di Andrea Frangiamore, che ha guidato la FILT CGIL Lecco negli ultimi anni. A lui viene riconosciuto il lavoro svolto per rafforzare la presenza della categoria sul territorio e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto trasporti e logistica.

«L’unanimità di questo voto rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilità nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che la FILT rappresenta ogni giorno», ha dichiarato il neo Segretario Generale. «Il settore dei trasporti e della logistica sta attraversando profonde trasformazioni, tra innovazione tecnologica, transizione ambientale e cambiamenti organizzativi. Il compito del sindacato è governare questi processi senza permettere che siano i diritti, la sicurezza e la dignità del lavoro a pagarne il prezzo».

Tra le priorità indicate dal nuovo segretario ci sono il rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il contrasto alla precarietà e al dumping contrattuale nella filiera della logistica e degli appalti, la difesa del trasporto pubblico locale come servizio essenziale per il territorio e il rilancio degli investimenti nelle infrastrutture e nella mobilità provinciale.

«La FILT CGIL Lecco continuerà ad essere un sindacato vicino alle persone, presente nei luoghi di lavoro e capace di costruire partecipazione, contrattazione e mobilitazione ogni volta che sarà necessario difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori», ha aggiunto Gamba.

Nel suo primo intervento da Segretario Generale, Jacopo Gamba ha voluto inoltre ringraziare il predecessore Andrea Frangiamore: «Ringrazio Andrea per il lavoro svolto in questi anni, per l’impegno, la competenza e la passione con cui ha guidato la FILT CGIL Lecco. Mi lascia una categoria coesa, una squadra preparata e solide basi sulle quali continuare a costruire il nostro lavoro».

La Segreteria della Camera del Lavoro CGIL di Lecco e la FILT CGIL Lombardia hanno espresso a Jacopo Gamba i migliori auguri di buon lavoro, sottolineando la fiducia nella sua capacità di guidare la categoria e affrontare le sfide future del mondo dei trasporti e della logistica.