Fiaccolate dell'Antivigilia: tradizione rispettata!

Sotto un cielo limpidissimo, spazzato dal vento, con una incredibile stellata a far da cornice, nella serata di ieri, lunedì 23 dicembre 2024, sono "andate in scena" le tradizionali Fiaccolate dell'Antivigilia di Lecco.

Un vero e proprio spettacolo regalato dalle luci che hanno fatto risplendere le vette. Illuminate Fla errata Gamma 1 e anche la Via Cassin sulla parete del Medale. In tanti invece hanno partecipato alla bellissima fiaccolata al San Martino.

Non solo ma come ogni anno, la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino, XIX Delegazione, ha illuminato la ferrata del Corno Rat, a partire dalle ore 17:00 di ieri, lunedì 23 dicembre 2024 a Valmadrera. Una lunga fila di lampadine ha guidato decine e decine di amanti della montagna lungo il tracciato.

Da subito i partecipanti, in una lunga coda organizzata, disciplinata e in sicurezza, hanno affrontato la ferrata in salita. All’arrivo li attendeva il vin brûlé, offerto a tutti dai volontari della Stazione.