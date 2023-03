Oggi, domenica 19 marzo 2023 si celebra la Festa del Papà e PrimaLecco ha deciso di festeggiare con i propri lettori questa splendida ricorrenza offrendo a tutti una vetrina, un luogo dove urlare al mondo l'amore per i propri padri

Festa del papà: una valanga di dolcissimi auguri tra foto, disegni e dediche

Tante tantissime le fotografie e le dediche che ci hanno inviato i nostri lettori e le nostre lettrici. Non solo, ma alla nostra iniziativa hanno partecipato anche alcune scuole dell'Infanzia del Lecchese: dopo questa galleria fotografica che riempie il cuore di dolcezza troverete i messaggi e i disegni dei bimbi degli asili di Bartesate, Villa Vergano e Varenna. Non vi resta che scorrere in basso e lasciarvi avvolgere dalla magia del rapporto tra padri e figli.

Foto 1 di 70 Paolo Orsi Valgreghentino - Tantissimi auguri al mio super papà che mi fa sempre ridere tantissimo come un pazzerello! Ti voglio tanto bene papino mio! Il tuo orsetto Leo! Foto 2 di 70 Papà Enrico di Valmadrera Foto 3 di 70 Gianluca Corti Lecco - "Camminerò A un passo da te E fermeremo il vento come dentro agli uragani Supereroi Come io e te Se avrai paura allora stringimi le mani Perché siamo invincibili, vicini E ovunque andrò sarai con me" Foto 4 di 70 Rosario Bottone Oggiono - Al nostro papà, tanti auguri per la tua festa! Con immenso affetto, ti vogliamo bene. Francesca, Valentina e Alessia Foto 5 di 70 Giancarlo Colombo Oggiono - Tanti auguri papà del nostro cuore.. sei un papà speciale! Ti amiamo tanto tanto! Mattia e Camilla Foto 6 di 70 Luca Di Vuono Valmadrera - Sei il mio supereroe preferito! Auguri per la tua festa super papà! Ti voglio bene, Tommy Foto 7 di 70 Daniele Savi Olginate - Caro papà, con te mi diverto e rido tantissimo. Mi piace tanto fare l'aperitivo con te, il bagnetto e coccolarci nel letto la mattina. Non vedo l'ora delle prossime avventure insieme. Ti voglio tanto bene. Il tuo piccolo Federico Foto 8 di 70 Matteo Redaelli Dervio - Papà sei bello come un raggio di sole, ti amo il tuo piccolo Mattia Foto 9 di 70 Luigi Sangiovanni Valgreghrentino - Caro papino,in questo giorno a te dedicato vogliamo farti i nostri più cari auguri. Ti vogliamo un mondo di bene e ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi. Auguri da Carmen, Maria Cristina e Francesca Foto 10 di 70 Angelo Conte - Mi piace tifare il Napoli con il mio papà, Chiara Foto 11 di 70 Nicola Gavardi Torre de' Busi Foto 12 di 70 Tonino Di Santo Lecco - Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà come lo sei tu con la tua allegria, simpatia ma soprattutto pazzia, noi siamo felici e orgogliosi Foto 13 di 70 Mario Villa Lecco - Tanti auguri al mio papà che mi fa volare in alto. Il tuo Leonardo Gautam Foto 14 di 70 Stefano Baraldi Erve - Al nostro super papà auguri, ti vogliamo bene Foto 15 di 70 Sergio Bistrot Calusco d'Adda - Noi come il fuoco del camino alimentati ogni giorno dal tuo amore, ti vogliamo bene papino, Davide e Gabriele Foto 16 di 70 Riccardo Di Vita Lecco - Tantissimi auguri papà per la tua festa sei un papà super meraviglioso ti vogliamo tanto bene Christian e Ginevra Foto 17 di 70 Se il nostro papà non può aggiustarlo, nessuno può farlo! Buona festa del papà, Tommaso e Giada Matteo Ciocca Dolzago Foto 18 di 70 Pietro Sara Lecco - Auguri papy da Pietro eSara Foto 19 di 70 Emiliano Bonacina Galbiate - Tantissimi auguri per la festa del papà da Cristina e Laura Foto 20 di 70 Ramon Bolis Galbiate Foto 21 di 70 Paolo Bonometti Valmadrera - Ciaoooo buona festa del papà e tanti apertivi racing a noi, Mirko Foto 22 di 70 Ovunque tu sia auguri papà da Alessandra Rinaldo e Angela Fumagalli Valmadrera Foto 23 di 70 Maurizio Perrone Annone di Brianza - sei il miglior papà del mondo, ti vogliamo bene Ines e Cesare Foto 24 di 70 Maurizio di Erve - Auguri papà, ti amiamo davvero tanto. Grazie per tutto quello che fai per noi... Anita e Kimi Foto 25 di 70 Mattia Turconi Santa Maria Hoè Foto 26 di 70 Mattia Cattaneo Vercurago - Ciao Papone Mio volevo dirti che sei proprio un bravo papà ti voglio Bene Sebastiano Foto 27 di 70 Massimiliano Spreafico Lecco - Sugli sci con il mio super papà tanti auguri da Andrea Foto 28 di 70 Massimiliano Papini Torre de Busi - auguri dalla tua piccola Alice Foto 29 di 70 Mario Martinelli Calusco d'Adda - al nostro Mad tanti auguri per la festa del papà Stefano e Cinzia Foto 30 di 70 Marco Corti Annone Brianza - Ciao papino divertiamo tanto a giocare insieme a te e quando non ci sei ci manchi tantissimo ti vogliamo un mondo di bene Leo e Tommy Foto 31 di 70 Marco Albrile Torre de Busi - Tanti auguri al nostro super papà.. Al nostro super eroe.. Alla nostra roccia!!! CI fai sempre ridere tantissimo. Ti vogliamo un sacco di bene.. Leonardo e Giulio Torre de Busi Foto 32 di 70 Luigi Gargiulo Olginate - al mio supereroe prefetito, il mio papà ti voglio un bene immenso, Leonardo Foto 33 di 70 Luigi Buonfiglio Olgiate Molgora - tanti auguri per la tua prima festa del papà, non poteva capitarmi di meglio sei premuroso divertente e mi insegni tante nelle cose mi sento molto amato Foto 34 di 70 Luciano Chindamo - Ti vogliamo bene papor, grazie di esserci sempre per noi Iris e Samu Foto 35 di 70 Luca Pannullo Galbiate - Tanti auguroni al Re del nostro castello Buona festa del papa da Cristian e Gabriel Foto 36 di 70 Ivan Frigerio Lecco - Al mio speciale papà tanti auguri per la tua seconda festa, Ginevra Foto 37 di 70 Cristian Iiriti Lecco Foto 38 di 70 Giuseppe Pinuccio Riva San Giovanni Lecco - Un papà fantastico e un nonno meraviglioso. Non bastano milioni di gesti e parole per dirti grazie di esistere. Con amore tutta la tua famiglia Foto 39 di 70 Giuseppe Mottadelli Lomaniga di Missaglia - Tantissimi auguri per la festa del papà da Giuliano e Marzia Foto 40 di 70 Giuliano Mottadelli Oggiono - Tantissimi auguri per la tua festa. Ti voglio un mondo di bene, la tua Linda Foto 41 di 70 Giovanni Muttoni Vendrogno Bellano frazione Mornico -I nostri auguri ti arrivino fin lassù caro papà ci manchi sempre di più. La tua Alice con tutta la tua numerosa famiglia Foto 42 di 70 Gigi di Carenno - Lo abbiamo noi il papà e nonno migliore del mondo Foto 43 di 70 Gian Maria Marotti Garlate - Tanti auguri papà, è bello leggere, giocare con te e anche fare le coccole, sei il mio supereroe, ti voglio bene, Daniel Foto 44 di 70 Francesco Marchio Calolziocorte - Grazie per avermi donato le cose più importanti nella mia vita, il tuo tempo, la tua attenzione e il tuo amore. Tanti auguri per la tua festa. Ti vogliamo bene! Victoria e Sveva Foto 45 di 70 Giuseppe Falzetta Olginate - Auguri papà fin lassù Foto 46 di 70 Emilio Marotti Maggianico Lecco - Tanti auguri papà Foto 47 di 70 Edwin Francisco Estrella Pena Valmadrera - Tanti auguri al papà migliore del mondo, da Leonardo Foto 48 di 70 Davide Micheli Oggiono - Tu per noi sei speciale, nei nostri cuori brilli come la stella polare. Ti vogliamo un mondo di bene. Le tue papuzzelle Emma e Giada Foto 49 di 70 Davide di Oggiono auguri da Gioele Foto 50 di 70 Cristian Ripamonti Primaluna - Al miglior papà del mondo tanti auguri per la tua festa! Grazie per tutto quello che fai per noi ogni giorno! Sei speciale e unico! Sei il nostro eroe! Ti amiamo tanto! Samuele, Vio Foto 51 di 70 Auguri al mio papà Raffaele con tanto amore non mollare Foto 52 di 70 Arsen Xhekaj Valmadrera - Un papà è il primo eroe di un figlio e il primo amore di una figlia, Isabel e Thomas Foto 53 di 70 Antonio Invernizzi Garlate - Tanti auguri papà Foto 54 di 70 Angelo Annoni Varenna - Tu papà sei il mio supereroe preferito, ti voglio bene, buona festa del papà, Christian Foto 55 di 70 Andrea Gattinoni Olginate - Papà con te mi diverto sempre a giocare e scherzare, sei il mio supereroe e il miglior papà del mondo, ti voglio bene Edoardo Foto 56 di 70 Amelio Milani Vercurago - Tanti auguri al mio super papà! Un eroe vero che mi ha dimostrato il suo valore ogni giorno nonostante tutte le difficoltà passate insieme! Ti voglio bene! Chiara Foto 57 di 70 Alessandro Russo Abbadia - Papà ti voglio un mondo di bene da Dalila Foto 58 di 70 Maurizio Carenini Monte Marenzo - Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà. (Anne Geddes) tantissimi auguri al mio super papà Foto 59 di 70 Antonio de Luca Lecco - Tanti auguri al nostro Papy che ci fa sempre divertire e ci riempie di coccole! Baci dai tuoi amori Stella e Marina Foto 60 di 70 Pietro Lixi Ballabio - Un grande e unico Papà Foto 61 di 70 Kristian Nava Lecco - “Non tutti i supereroi indossano una maschera, e tu sei uno di questi” Buona festa del papà! Ti vogliamo tanto bene Reby & Greg Foto 62 di 70 Angelo Pomoni Lecco - “La saggezza del padre è il più grande ammaestramento per i figli” Tanti auguri da tutti noi papà. Magda, Vanni e Valentina Foto 63 di 70 Andrea F. Missaglia - Grazie per prenderti cura di me e di amarmi tantissimo. Sei un papà Speciale. Buona festa del papà. Ti voglio tanto bene Foto 64 di 70 Vincenzo Crupi Galbiate - Tanti auguri papà. Sei il nostro cuore. Cristian & cecilia Foto 65 di 70 Michele Valsecchi Lecco - Auguri al nostro super papà Da Ludo e Sirio Foto 66 di 70 Salvo di Valmadrera - Per una figlia avete le attenzioni e l' affetto di un padre è come avere un' armatura permanente per il resto della sua vita. Ti amo papà sei il mio complice perfetto Foto 67 di 70 Emmanuele di Valmadrera - Tutti possono essere padri ma pochi lo saranno come te! Tanti auguri al mio papà ti amo tanto! Il tuo principino lori Foto 68 di 70 Domenico Alvaro Airuno - Auguri papi! Grazie per tutto quello che fai per noi. Ti vogliamo tanto bene Elsa e Emma Foto 69 di 70 Papà Tony - Sei amico, compagno di vita, padre e la persona più simpatica che conosciamo. I tuoi figli, Sara, Lisa e Luca. Foto 70 di 70 Al mio gigante buono...al mio compagno di giochi...al mio coccolone...al mio super papà... Anche se sono piccola so l'amore che hai per me e quanto ami la mia mamma. E sono davvero contenta di essere tua figlia,si perché tu sei il papà che ogni bimba vorrebbe avere... Grazie per tutto quello che fai per noi papino. Tanti auguri papà Roberto dalla tua piccola principessa Laura.

I messaggi dei bimbi della scuola d'infanzia di Bartesate - Galbiate

Il personale docente e non della scuola dell’Infanzia di Bartesate augura a tutti i meravigliosi papà buona festa ringraziando per il prezioso aiuto che ci danno.

Papà mi piace quando dormi con me nel mio letto. Susanna 3 anni

Ti voglio bene papà e mi piace quando giochi con me. Adelaide 5 anni

Papà mi piace giocare ai lego con te. Silvia 3 anni

Papà mi piace giocare al memory con te. Cecilia 3 anni

Papà mi piacciono i tuoi baci. Agnese 3 anni

Papà è bello quando giochiamo insieme. Michela 4 anni

Papà mi piace giocare con te. Melissa 4 anni

Sei il migliore papà perché dormi con me e mi porti al parco. Thomas 4 anni

Papà sei bravo. Safwan 5 anni

Papà mi piace quando giochi con me e quando mi fai le coccole. Tommaso 5 anni

Papà ti voglio bene quando mi porti in montagna e quando scegli per me i gusti dei gelati buonissimi. Leonardo 5 anni

Papà sei li migliore del mondo, mi piace quando mi fai le coccole e giochi con me. Elias 5 anni

Papà mi piace quando mi fai le sorprese. Sei gentile e dolce. Ti voglio bene. Ginevra 5 anni

Papà ti voglio bene e mi piace giocare con te. Andrea 4 anni

Papà ti voglio bene e mi piace quando mi porti al parco. Beatrice 4 anni

Papà sei bello e mi piace quando mi fai le coccole. Ludovica 3 anni

Papà quando gioco ai lego con te mi diverto. Mi piace tanto stare con te. Matilde 4 anni

Papà ti voglio bene, mi piace tanto giocare con te. Pietro 5 anni

Papà ti voglio bene. Francesco 4 anni

Papino mi piace fare una passeggiata con te. Aylen 5 anni

Papà mi piace giocare a pallavolo con te, sei il più bello del mondo. Nicolò 4 anni

I messaggi dei bimbi della scuola d'infanzia di Villa Vergano - Galbiate PE5R la festa del papà

Gruppo dei blu

Fracassetti Federico: Mi piace giocare con le macchinine e col pallone con te, ti voglio tanto bene!!! Vorrei che venissi a prendermi tutti i giorni a scuola.

Giovenzana Marta: Ti voglio tanto bene papà Stefano!! E’ bello giocare con te!

Rizzo Giulia: Papà Ivan sei bello!!

Sene Cheikh: Ti voglio bene papà!!

Gruppo degli arancioni

Colombo Eleonora: Sono felice quando facciamo i puzzle insieme e giochiamo a memory. Ti voglio bene!!

Fracassetti Beatrice: Papà Luca sei bello, bravo e sei il più forte!! Mi piace giocare ai Lego con te e quando mi trucchi.

Garoffolo Mathias: Papà Marco, ti voglio tanto bene, perché mi fai vedere i film che voglio e perché giochiamo insieme al cantiere con le mie ruspe e i miei escavatori.

Lanfranchi Riccardo: Papà Fabio ti voglio tanto bene! Mi piace fare le coccole con te e guardare insieme i Super Pigiamini.

Meroni Diego: Papà Mauro ti abbraccio, ti mando un bacio!! Sei il papà più bello! E’ bello giocare con te coi camion.

Panzeri Gemma: Mi diverto quando giochi a nascondino con me e mi fai ridere quando fai il mostro, perché a me non fai paura. Papà Marco, ti voglio tanto bene!!

Panzeri Lorenzo: Papà Daniele sei bello, buono e gentile! Con te mi piace apparecchiare la tavola e andare sul trattore!

Rizzo Samuel: Sei il papà più bello della Terra! Mi piace giocare con te alla Nintendo.

Sacchi Camilla: Papà ti voglio bene!

Tavola Viola: Papà ti voglio bene, è bello fare i giretti con te!

Gruppo dei gialli

Benkazza Yasmin: Sei il papà più bravo del mondo!! Vorrei sempre giocare con te!

Farina Lucio: Ti voglio tanto bene!! Costruiamo ancora tanti puzzle insieme?

Casati Ioannis: Papà Angelo ti voglio tanto bene e sei il mio miglior papà del mondo! Con te mi piace giocare con le macchinine e montare la pista delle biglie

Pozzi Tommaso: Papà ti adoro, mi piace giocare con te coi Lego e mi diverto quando mi spaventi facendo il mostro!

Perrone Alice: Papà Gigi è bello disegnare con te, ti voglio bene!

Serraino Teresa: Papà vorrei fare una passeggiata con te, andare a visitare il Museo egizio e vorrei che tutte le mattine mi accompagnassi alla fermata del pullmino. Ti voglio tanto bene!!

I disegni dei bimbi della Scuola dell'Infanzia "G.B.Pirelli" di Varenna per la festa del papà