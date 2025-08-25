dea bendata

Si è chiusa ieri, domenica 24 agosto 2025, la 37ª edizione della Festa Alpina di Valgreghentino, uno degli eventi più amati dell’estate lecchese. Per oltre due settimane, dall’8 agosto, il paese è stato animato da musica dal vivo, danze, tradizioni alpine e tanta allegria.

Organizzata dall’associazione Valgrenta APS con il sostegno dei Picétt del Grenta, del Gruppo Alpini di Valgreghentino e il patrocinio del Comune, la festa ha trasformato l’area feste in un vero e proprio punto di ritrovo per famiglie e amici, tra piatti tipici, balli e momenti di memoria.

Non solo divertimento: anche quest’anno la manifestazione ha avuto una finalità solidale, sostenendo il progetto “La Casa delle Zie” della Fondazione Più di un Sogno. L’iniziativa mira a creare nuovi spazi abitativi per giovani con disabilità intellettiva, offrendo loro concrete opportunità di autonomia e inclusione sociale. Una parte del ricavato della festa è quindi stata destinata a questo importante progetto.

Festa alpina di Valgreghentino: i biglietti vincenti della lotteria

Tra i momenti più attesi della serata conclusiva l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. Ecco quindi tutti i tagliando baciati dalla Dea Bendata e i relativi premi.

1.CROCIERA MEDITERRANEO Valore €1000 (PER 2 PERSONE) off. da Trafilerie di Valgreghentino 7857

2. TV LED 40 pollici off. da FJli Ripamonti snc - Elettrozincatura Valgreghentino 5712

3. FORNO MICROONDE + GRILL LT.20 WHIRLPOOL Oft da Negri Nadia - Valgreghentino 4402

4. 36 BOTTIGLIE DI VINO off. da Cantine Brega - Montù Beccaria (PV) 3164

5. CESTO ALIMENTARI Of da Macelleria Tentario "™ Merin" - Valgreghentino 3321

6. 24 BOTTIGLIE DI VINO off. da Cantine Brega - Montü Beccaria (PV) 5207

7.BEERBOX GIFT WINTER WELTENBURGER Oft da Bilio - Lecco 2975

8, ZAINO "CAMP" litri 15 Of da Gruppo Alpini - Valgreghentino 3001

9. BUONO SPESA (€ 50,00) Oft Lavanderia Bolle di Sapone - Valgreghentino 4185

10. BUONO MANICURE E PEDICURE Of Amati Centro Estetico - Villa San Carlo 0975

11. BUONO SPESA (€ 40,00) Oft da La Val di Racul - Valgreghentino 6401

12. ZAINETTO ECOPELLE Oft da la Botteguccia di Barbara - Villa San Carlo 4117

13. BUONO SPESA (€ 40,00) Oft Passatempo - Villa San Carlo 3052

14. BEERBOX GIFT WINTER WELTENBURGER Off. da Bilivin - Lecco 3224

15. ZAINO E BORRACCIA NORTHPOINT Off. da Curiosity - Villa S. Carlo 0539

16. PHON PROFESSIONALE Off. / Parrucchieri - Olginate 1626

17. SEDUTA DI PRESSOTERAPIA OH. Amati Centro Estetico - Villa San Carlo 3813

18. N.4 PIZZE da asporto Of. da Pianeta Pizza - Villa S. Carlo 7026

19. PORTAFOGLIO DONNA COVERI Oft. da Curiosity - Villa S. Carlo 2071

20. GRATTA E VINCI € 20,00) OH. dal Bar MEIN - Valgreghentino 5588

21. PIASTRA PER CAPELLI COLORTIME Off. da Curiosity - Villa S. Carlo 1634

22. LABORATORIO SPAZIALE GIOCO BIMBI CLEMENTONIOff. da Curiosity - Villa S. Carlo 6007

23. SCATOLE PUZZLE TOWER BRIDGE (1.000 pezzi) Off. da Curiosity - Villa S. Carlo 1573