Qualche giorno di vacanza in più per gli studenti delle scuole superiori lecchesi. Sì, perché per colpa (o magari, per qualche ragazzo “per merito”) dei lavori sulla ferrovia, è stato posticipato a lunedì 15 settembre 2025 l’inizio delle lezioni nelle scuole secondarie di secondo grado. Lo ha annunciato oggi, giovedì 4 settembre 2025 il Comune di Lecco. Ma la campanella suonerà in ritardo non solo nel capoluogo, ma anche a Calolziocorte e a Colico.

Ricordiamo infatti che dal 15 giugno la linea ferroviaria Lecco – Tirano è stata chiusa, e lo sarà fino al 14 settembre, per lavori di manutenzione da parte di RFI, con la conseguente attivazione di servizi sostitutivi tramite autobus organizzati da Trenord.

Ferrovia chiusa: slitta al 15 settembre la prima campanella delle scuole superiori di Lecco, Calolzio, Colico

Durante il periodo di chiusura, Trenord ha attivato diversi autobus sostitutivi: alcuni collegano Lecco a Colico effettuando fermate in tutti i comuni della riviera orientale, altri collegano Lecco a Varenna con tutte le fermate intermedie, mentre altri ancora percorrono direttamente Lecco–Colico senza fermate, per facilitare l’interscambio verso Chiavenna e la Valtellina. Nonostante queste misure, la disponibilità dei bus sostitutivi potrebbe non essere sufficiente a coprire le esigenze di mobilità degli studenti, soprattutto per gli spostamenti di livello sovra comunale.

Il traffico generato dall’avvio normale delle attività scolastiche, unito alle restrizioni imposte dai lavori ferroviari, avrebbe creato gravi criticità nella mobilità cittadina nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025 . Questa la valutazione effettuata alla luce di un confronto territoriale coordinato dalla Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hoffman, e sentito il Provveditore Adamo Castelnuovo dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

L’analisi dello scenario è stata condivisa durante i tavoli di coordinamento Cosp dell’8 agosto e del 3 settembre 2025. Alla luce dell’eccezionalità della situazione e delle esigenze di sicurezza urbana, i Sindaci Mauro Gattinoni, Marco Ghezzi e Monica Gilardi hanno adottato il provvedimento che consente di posticipare l’avvio delle lezioni.

I lavori sulla linea ferroviaria termineranno domenica 14 settembre, con il ripristino del servizio a partire da lunedì 15 settembre, data in cui le lezioni riprenderanno regolarmente per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.