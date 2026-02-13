Le dottoresse Gloria Cairoli e Marina Perini nominate presidente e vice presidente

A seguito della votazione del 30 gennaio 2026 e della successiva riunione del Consiglio Direttivo del 9 febbraio 2026, durante la quale sono state assegnate le cariche sociali, si è ufficialmente definita la composizione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Provinciale Federfarma Lecco per il quadriennio 2026-2029.

Federfarma Lecco: nominato il nuovo Consiglio

Alla guida dell’Associazione è stata nominata Dott.ssa Gloria Cairoli, che assume l’incarico di Presidente, affiancata dalla Vice-Presidente Dott.ssa Marina Perini. Il ruolo di Segretario è stato affidato al Dott. Silvio Brambilla, mentre la funzione di Tesoriere sarà ricoperta dal Dott. Cosimo Giglio. Completano il Consiglio Direttivo i Consiglieri Dott. Luigi Barbone, Dott.ssa Marta Braguti, Dott. Massimo Mauri e Dott.ssa Patrizia Valsecchi, chiamati a contribuire attivamente alle attività e alle decisioni strategiche dell’Associazione nel corso del mandato.

Per quanto riguarda gli organi di controllo, il Collegio Sindacale risulta composto dal Presidente Rag. Baldassare Sangiorgio, insieme ai membri Dott. Matteo Gatti e Dott. Giovanni Prudenzano, cui spetterà il compito di vigilare sulla correttezza amministrativa e contabile dell’ente. Il Collegio dei Probiviri è invece formato da Dott. Maurizio Aldeghi, Dott.ssa Maria Bambina Fumi e Dott.ssa Antonella Perego, ai quali è affidata la funzione di garanzia statutaria e disciplinare.

Sono stati inoltre individuati i responsabili dei comitati provinciali: Dott. Luigi Barbone per il Comitato Rurale Provinciale e Dott.ssa Marta Braguti per il Comitato Urbano Provinciale, incarichi che rivestono particolare importanza nel coordinamento delle realtà territoriali di riferimento.

La sede dell’Associazione Provinciale Federfarma Lecco è situata in Via Previati 2, 23900 Lecco, con recapito telefonico 0341 362330, indirizzo e-mail info@federfarma.lecco.it, PEC ap.lecco@pec.federfarma.it e sito internet www.federfarma.lecco.it.