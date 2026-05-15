Dopo il successo della visita di aprile al depuratore di Lecco, proseguono le aperture del calendario 2026 di “FAI rete con l’acqua”.

FAI rete con l’acqua: nuove visite a Robbiate e Mandello

I prossimi appuntamenti del progetto realizzato da Lario Reti Holding in collaborazione con le delegazioni FAI di Lecco e dell’Alta Brianza per far conoscere da vicino il ciclo dell’acqua e le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, saranno:

Sabato 23 maggio 2026

Ore 9.30 e 10.45

Terrazza e Serbatoio Monte Robbio di Robbiate

https://www.larioreti.it/serbatoio-monterobbio-fai-2026/

Sabato 6 giugno 2026

Ore 9.30 e 10.45

Sorgente Meria di Mandello del Lario

https://www.larioreti.it/visita-meria-fai-2026/

Le visite offriranno ai partecipanti l’opportunità di esplorare due luoghi particolarmente significativi del sistema acquedottistico provinciale: a Robbiate un punto strategico per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua, a Mandello una sorgente che testimonia il prezioso legame diretto tra territorio e risorsa idrica.

Le prenotazioni sono disponibili attraverso il portale ufficiale del FAI.

Serbatoio Monte Robbio: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/fai-rete-con-l-acqua-un-impegno-condiviso-54832

Sorgente Meria: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/alla-scoperta-della-sorgente-meria-a-mandello-del-lario-con-lario-reti-55042

Con il proseguimento del calendario 2026, Lario Reti Holding e le delegazioni FAI di Lecco e dell’Alta Brianza rinnovano l’impegno nel promuovere una cultura dell’acqua fondata su conoscenza, consapevolezza e valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio.