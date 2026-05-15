Dopo il successo della visita di aprile al depuratore di Lecco, proseguono le aperture del calendario 2026 di “FAI rete con l’acqua”.
FAI rete con l’acqua: nuove visite a Robbiate e Mandello
I prossimi appuntamenti del progetto realizzato da Lario Reti Holding in collaborazione con le delegazioni FAI di Lecco e dell’Alta Brianza per far conoscere da vicino il ciclo dell’acqua e le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, saranno:
- Sabato 23 maggio 2026
Ore 9.30 e 10.45
Terrazza e Serbatoio Monte Robbio di Robbiate
https://www.larioreti.it/serbatoio-monterobbio-fai-2026/
- Sabato 6 giugno 2026
Ore 9.30 e 10.45
Sorgente Meria di Mandello del Lario
https://www.larioreti.it/visita-meria-fai-2026/
Le visite offriranno ai partecipanti l’opportunità di esplorare due luoghi particolarmente significativi del sistema acquedottistico provinciale: a Robbiate un punto strategico per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua, a Mandello una sorgente che testimonia il prezioso legame diretto tra territorio e risorsa idrica.
Le prenotazioni sono disponibili attraverso il portale ufficiale del FAI.
- Serbatoio Monte Robbio: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/fai-rete-con-l-acqua-un-impegno-condiviso-54832
- Sorgente Meria: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/alla-scoperta-della-sorgente-meria-a-mandello-del-lario-con-lario-reti-55042
Con il proseguimento del calendario 2026, Lario Reti Holding e le delegazioni FAI di Lecco e dell’Alta Brianza rinnovano l’impegno nel promuovere una cultura dell’acqua fondata su conoscenza, consapevolezza e valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio.