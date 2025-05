Nel weekend da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2025, la circolazione ferroviaria lungo la linea Lecco–Colico sarà sospesa per consentire interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI). L’interruzione comporterà modifiche alla regolare programmazione dei treni e l’attivazione di servizi sostitutivi con autobus lungo i tratti interessati. Si tratta di un "antipasto" o di un'anticipazione di ciò che avverrà durante l’estate: come già comunicato, dal 15 giugno al 14 settembre 2025 il traffico ferroviario sarà interrotto per 90 giorni a causa di rilevanti interventi di potenziamento della linea, eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) in vista delle Olimpiadi. Per ridurre i disagi, verrà attivato un servizio sostitutivo composto da 72 autobus, in partenza ogni 15 minuti sulla tratta tra Lecco e la Valtellina.

Estate senza treni: questo weekend le "prove generali". Partono i bus

Dettaglio delle variazioni e dei servizi sostitutivi

Durante i tre giorni di interruzione, le linee ferroviarie interessate saranno così modificate:

Linea RE8 (Tirano – Sondrio – Lecco – Milano Centrale)

I treni circoleranno regolarmente tra Milano Centrale e Lecco , e tra Colico e Tirano .

Tuttavia, gli orari e la numerazione potrebbero essere diversi rispetto al consueto orario ferroviario.

La tratta Lecco–Colico sarà interamente servita da autobus sostitutivi, con corse programmate per garantire la connessione con i treni in partenza o in arrivo nelle stazioni terminali.

Linea R13 (Lecco – Colico – Sondrio)

I treni verranno sostituiti con autobus tra Lecco e Dervio .

La circolazione riprenderà regolarmente da Dervio fino a Sondrio , ma con orari e numeri treno differenti da quelli abituali.

Anche in questo caso, i bus saranno organizzati per minimizzare i tempi di attesa e assicurare la continuità del viaggio.

Linea R12 (Sondrio – Tirano)

L’intera tratta sarà coperta da autobus sostitutivi per l’intera durata dell’interruzione.

Informazioni utili per i viaggiatori

Trenord invita tutti i passeggeri a verificare con attenzione gli orari aggiornati dei treni e degli autobus sostitutivi prima di mettersi in viaggio. Tutte le informazioni dettagliate – comprensive di fermate, tempi di percorrenza e coincidenze – saranno disponibili nella sezione avvisi del sito ufficiale www.trenord.it. La pagina è consultabile anche in lingua inglese, per agevolare i viaggiatori stranieri o turisti in transito sulla linea.

Si consiglia di arrivare con anticipo in stazione, considerata la possibile maggiore affluenza di passeggeri e l’eventuale necessità di attendere il bus sostitutivo. Alcune fermate degli autobus potrebbero trovarsi all’esterno della stazione ferroviaria, pertanto è bene informarsi in anticipo sulla loro collocazione esatta.