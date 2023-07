Esodo estivo: Statale 36 e Lecco-Ballabio osservate speciali. Via i cantieri nei week end

Si è svolta ieri, giovedì 27 luglio 2023 in Prefettura a Lecco una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità, per definire ulteriori dettagli organizzativi dopo del confronto generale delle componenti di vertice del sistema di protezione civile e della sicurezza stradale, presieduto dal Prefetto lo scorso 17 luglio. Al centro dell’incontro, l’attività di prevenzione di possibili criticità viabilistiche nel periodo estivo, caratterizzato da un significativo aumento dei volumi di traffico sulle strade della provincia. In altre parole in vista dell'esodo estivo

In apertura della riunione, il Capo di Gabinetto e Presidente del Comitato Operativo per la Viabilità ha premesso che l’organo deve considerarsi in stato di preallertamento per tutta la durata del periodo estivo e, quindi, fino alla fine del mese di agosto.

"In concreto, è stato concordato un meccanismo di snella e veloce comunicazione tra tutti i componenti del COV attraverso un dispositivo di reperibilità a mezzo telefonico h 24 degli stessi membI - spoegano dalla Prefettura - Questo ulteriore canale di comunicazioni smart, si aggiunge a quello con le Sale Operative istituite in Questura e al Comando dei Vigili del Fuoco e completa la tempestività delle comunicazioni con quegli Enti non dotati di articolazioni organizzative analoghe, peraltro favorendo la condivisione di azioni congiunte e “di squadra”, preventive e rapide, tra i nominati responsabili dell’efficace monitoraggio sulla sicurezza stradale, tipico dell’azione del COV"

Osservate speciali la Statale 36 e la Lecco-Ballabio

La viabilità provinciale grava soprattutto sulle arterie della Statale 36 e la Lecco-Ballabio. Si tratta di arterie che presentano elevati volumi di traffico in particolare nei fine settimana e durante la pausa di Ferragosto. Per questo sarà garantita un’intensificazione dei servizi a cura della Polizia Stradale, che ha l'obiettivo di aprevenire e sanzionare "condotte di guida irregolari e pericolose a causa dell’eccesso di velocità, dell’uso dei telefoni cellulari, del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza".

Esodo estivo: via i cantieri nei week end

A supporto delle pattuglie, ANAS, nella qualità di Ente gestore delle strade statali, ha garantito la disponibilità di proprie squadre anche nei fine settimana e assicurato che i cantieri presenti a restringimento della carreggiata saranno rimossi nei week-end e, comunque, presidiati da personale specificamente dedicato a favorire la fluidità del traffico.

Carabinieri e agenti delle Locali sulle Provinciali

"L’Arma dei Carabinieri, supportata dalle Polizie Locali, intensificherà i propri servizi sulla viabilità provinciale e comunale nella quale possono ripercuotersi maggiori volumi di traffico alternativo in ipotesi di intasamenti sulle arterie statali - aggiungono dall'Ufficio Territoriale del Governo - La Provincia assicurerà puntuali interventi, sulle strade di competenza interessate dall’ aumento dei flussi turistici, anche eliminando Cantieri che potrebbero recare intralcio ai flussi di traffico".

I pannelli

Nei casi di formazione di code sulla SS 36 e 36 RAC Anas "ha poi assicurato sia la tempestiva comunicazione agli utenti della strada, soprattutto a mezzo dei pannelli a messaggio variabile, sia la predisposizione di aree di stoccaggio per la somministrazione di generi di conforto agli automobilisti".