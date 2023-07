Predisporre tutte le misure da attuare in occasione delle prossime vacanze per un "ferragosto sicuro" a Lecco e in provincia. Questo l'obiettivo del summit del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito oggi, mercoledì 26 luglio, in Prefettura a Lecco.

Ferragosto sicuro: da questo fine settimana controlli intensificati a Lecco

Al summit presieduto dal Prefetto Sergio Pomponio hanno preso parte il Vice Sindaco di Lecco Simona Piazza, il Vicario del Questore, il Vice Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante della Guardia di Finanza, il Vice Comandante della Polizia Provinciale e il Comandante della Polizia Locale di Lecco. Al centro della discussione l' intensificazione dei servizi di vigilanza e di prevenzione, già a partire dal fine settimana.

Una scelta, quella dell'aumento delle verifiche da parte delle forze dell'ordine, motivata innanzitutto dal fatto che questo periodo dell'anno è abitualmente caratterizzato "da una più intensa circolazione di persone e veicoli lungo le principali arterie stradali e i punti di snodo interessati da un aumento del traffico veicolare" spiegano dalla Prefettura.

Focus sulla viabilità

Proprio su questo fronte nella giornata di domani, giovedì 27 luglio, il Comitato Operativo per la Viabilità si riunirà nuovamente "per un ulteriore confronto di tutte le componenti provinciali impegnate a tutela della sicurezza della circolazione stradale con gli Enti gestori delle strade in provincia per garantire, nell'ambito della generale cornice di sicurezza, la più fluida circolazione stradale e per mitigare i disagi degli utenti favorendo la mobilità alle persone in viaggio sulle strade".

Ferragosto sicuro: massima attenzione alle località turistiche

Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha inoltre effettuato, nell'ambito delle iniziative per un Ferragosto sicuro, un focus sulle misure di controllo del territorio, specialmente nelle località a maggiore vocazione turistica o in occasione di manifestazioni con un notevole afflusso di persone.

"In particolare, nelle località dove si registra la maggiore concentrazione di persone, soprattutto tra i più giovani, sarà dedicata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché alle verifiche di tipo amministrativo negli esercizi pubblici e i luoghi in cui si svolgono attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo" specificano dall'Ufficio territoriale del Governo".

In conclusione dell'incontro, il Prefetto, nel ringraziare i presenti per i contributi offerti e per la consueta collaborazione, ha esteso gli apprezzamenti a tutte le Forze di polizia che nei prossimi giorni saranno in campo, al massimo della disponibilità di organico, con grande impegno e spirito di sacrificio, per presidiare il territorio con l'obiettivo comune di tutelare la sicurezza delle persone e la salute pubblica.

