Fondazione Onda ETS nella giornata del 19 giugno 2025 coinvolge gli Ospedali Bollino Rosa per promuovere la terza edizione dell’(H) Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti rivolti alla popolazione per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle cefalee. I Centri Cefalee degli Ospedali di Lecco e Merate, aderiscono all’(H)-Open Day di Onda con una serie di iniziative dedicate alla popolazione femminile organizzando, il prossimo 19 giugno, colloqui telefonici con Manuela Vaccaro, neurologa della ASST di Lecco.

Per accedere al servizio, è necessario chiamare il numero 039/5916095, nella stessa giornata, nella fascia oraria 14.00 - 18.00. Non è necessaria la prenotazione.

Emicrania, servizi gratuiti telefonici il 19 giugno

“Nell’anno del nostro ventennale, promuoviamo questo (H) Open day per il terzo anno e ci poniamo come obiettivo di continuare a sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura. La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione” sottolinea Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda ETS.



Andrea Salmaggi, Direttore Dipartimento Area Neuroscienze ASST Lecco aggiunge: “L'emicrania non è un semplice mal di testa. È una patologia cronica e altamente debilitante che affligge circa il 12% della popolazione adulta mondiale, colpendo le donne con una frequenza tre volte superiore. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la definisce la terza malattia più diffusa e la seconda più invalidante a livello globale, con un impatto devastante sulla vita delle persone, sulla società e sull'economia. Eppure, per chi ne soffre, l'emicrania rimane spesso invisibile. Per i nostri Centri Cefalee l’obiettivo è aumentare la consapevolezza sull'importanza di intervenire rapidamente. Riconoscere i sintomi precocemente è fondamentale per accedere a percorsi diagnostici e terapeutici adeguati, permettendo ai pazienti di vivere una vita con una migliore qualità”.

Per maggiori informazioni sulle iniziative messe in campo da Fondazione Onda, clicca qui