Martedì 6 giugno 2023 la Provincia di Lecco, con il tecnico del Servizio di protezione civile Antonio Bergami, ha iniziato il proprio turno presso il campo di Sant’Agata sul Santerno in provincia di Ravenna per coordinamento delle attività di supporto alle popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna.

Emergenza in Emilia-Romagna: la Provincia di Lecco in prima linea

L’attività sul posto in capo alla Provincia di Lecco riguarda il coordinamento con il Comune di Sant’Agata, i rapporti con Regione Lombardia e l’organizzazione delle operazioni dell’intero contingente del volontariato proveniente da tutta la Lombardia.

Tutto ciò è reso possibile anche grazie alle attività svolte fino a oggi dal Servizio di protezione civile della Provincia di Lecco, che ha seguito tutte le fasi amministrative e organizzative delle missioni dei volontari lecchesi, dalla prima partenza del 20 maggio scorso, oltre agli incontri di coordinamento tra Regione Lombardia e Province lombarde, per consentire l’aggiornamento continuo e puntuale delle attività nel campo di Bagnacavallo.

50 volontari lecchesi

Il contingente delle squadre operative è costituito da volontari delle organizzazioni di protezione civile regolarmente iscritte alla sezione territoriale dell’elenco nazionale gestito dal servizio provinciale e fino a oggi hanno prestato servizio 50 volontari appartenenti alle organizzazioni presenti in provincia di Lecco, suddivisi in squadre da 10 persone per turno.

"Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e stanno ancora lavorando per l’emergenza, in particolare al Comitato di Coordinamento delle organizzazioni di Volontariato di protezione civile di Lecco, che ha supportato il lavoro organizzativo degli uffici e del sistema provinciale di protezione civile2 sottolineano da Villa Locatelli.