Ecco le case di Berlusconi dove i calciatori del Monza abiteranno... a Merate. Stiamo parlando delle villette di proprietà del Cavaliere a Cascina Vedù Stando a quella che sembra essere molto più di un’indiscrezione (riportata questa settimana in esclusiva dal Giornale di Merate) - sarebbero in corso lavori di sistemazione delle abitazioni e dei rispettivi giardini - il Cavaliere troverebbe finalmente degli inquilini a quegli immobili acquistati ormai da anni grazie all’amicizia con il noto costruttore Ivo Redaelli. Un luogo ottimale - una delle zone più tranquille e di pregio di Merate - per trovare la giusta concentrazione prima di allenamenti e partite, che quest’anno vedranno il Monza per la prima volta nella sua storia affrontare i giganti del calcio italiano.

A Merate abiteranno i calciatori del Monza

Chi era stato molto vicino a trasferirsi a Vedù era stato, all’incirca un anno e mezzo fa, l’attaccante Mario Balotelli, acquistato dal Monza nel primo tentativo (fallito) di promozione in serie A sotto la gestione Berlusconi-Galliani. «Supermario» era venuto a Merate in gran segreto ma, in seguito a un sopralluogo, non avrebbe del tutto apprezzato gli immobili di proprietà del presidente optando infine per altri «lidi».

Che Berlusconi si sia preso a cuore quell’angolo di Merate è ormai cosa nota, avendo pagato di tasca sua l’area boschiva e la statua di recente realizzazione: le sue villette sembrano ora destinate a diventare un piccolo villaggio... biancorosso.