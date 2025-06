La Questura di Lecco accoglie due nuovi funzionari, il Commissario dott. Andrea Micheletti e il Commissario dott. Marco Cultrona, entrambi provenienti dal 113° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato.

Due nuovi Commissari assegnati alla Questura di Lecco

Il dott. Andrea Micheletti, nato a Gallarate nel 1991, vanta un passato da atleta di alto livello nel Gruppo sportivo Fiamme Oro. Ha rappresentato l’Italia e la Polizia di Stato ai Giochi Olimpici di Rio 2016 nella categoria pesi leggeri. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi dell’Insubria, ha prestato servizio all’aeroporto di Malpensa nella Polizia di Frontiera fino al 2024. Dopo aver frequentato il corso per Commissari, ha conseguito un Master di II livello in Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza presso la Luiss.

Il dott. Marco Cultrona, classe 1995, originario di Catania, si è laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Catania. Dopo un periodo di formazione presso la Procura della Repubblica e uno studio legale, ha prestato servizio come Funzionario amministrativo alla Questura di Monza e della Brianza. Anche lui ha completato con successo il 113° Corso per Commissari, ottenendo il Master Luiss.

Contestualmente, dal 23 giugno, la Dirigente della D.I.G.O.S., Commissario Capo dott.ssa Valentina Piras, lascerà la sede lecchese per un nuovo incarico presso la Questura di Sassari. Il Questore di Lecco, Stefania Marrazzo, ha espresso profonda gratitudine alla dott.ssa Piras per l’impegno profuso e ha rivolto un caloroso benvenuto ai due nuovi Commissari, augurando loro buon lavoro in un territorio complesso e ricco di sfide.