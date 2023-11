Studiare approcci innovativi e sempre più efficaci per la tutela della salute pubblica, dell’ambiente e la sicurezza dei lavoratori. È questo l’input che ha portato l’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza a sperimentare l’utilizzo di droni per le attività di vigilanza e controllo svolte dai propri dipartimenti; una nuova modalità di lavoro che porta ATS Brianza ad essere ente pilota rispetto a questo tema, con la volontà di creare le condizioni affinchè questo mezzo possa essere impiegato in sanità pubblica.

Droni e nuove tecnologie in sanità: Ats Brianza all'avanguardia

I droni, una delle applicazioni tecnologiche più sviluppate negli ultimi anni, hanno dimostrato infatti elevate potenzialità in vari ambiti di attività nei quali sono coinvolti gli operatori di ATS. Solo per citare alcuni esempi: nelle attività di controllo dei cantieri in ogni fase di sviluppo, riducendo l’esposizione delle persone a rischi per la propria sicurezza, un altro ambito è quello del campionamento delle matrici ambientali piuttosto che della verifica dei punti ad alta quota o di difficile accesso.

Lo strumento è inoltre in grado di raccogliere immagini e dati, riportare informazioni in tempo reale, essenziali per identificare falle ed inefficienze che potrebbero provocare un incidente. In sostanza, la macchina si sostituisce all’uomo nei punti di maggiore pericolo, come ad esempio ad altezze elevate o più in generale in posizioni a maggior rischio.

ATS Brianza organizza martedì 14 novembre 2023 dalle 9.00 alle 17.30 presso la Sala Argon, Hotel Helios in Viale Elvezia 4 a Monza un convegno destinato a tecnici della prevenzione, operatori sanitari, responsabili di aziende sanitarie e professionisti del settore, per presentare questa applicazione tecnologica e sensibilizzarli sulle potenzialità di questa nuova metodologia di lavoro.

Il convegno verrà introdotto alle ore 9 dal Direttore Generale di ATS Brianza dr. Carmelo Scarcella, e nel corso della giornata professionisti dell’Agenzia di Tutela della Salute ed esperti del settore di diverse aziende porteranno focus sui diversi aspetti di questa tecnologia e del suo utilizzo.

È possibile iscriversi entro il 10/11/2023 attraverso il link:

https://forms.office.com/e/ Mins0r4i5b

Sono previsti crediti ECM per tutte le professioni sanitarie.

Il programma

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 9.30

SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE

Dott. Carmelo Scarcella - Direttore Generale ATS Brianza

DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 10.15

REGOLAMENTI EUROPEI E NAZIONALI - EASA / ENAC PER L’IMPIEGO DI UAS: REQUISITI E FORMAZIONE DEI PILOTI, LIMITI PER IL VOLO E RESPONSABILITÀ DEI PILOTI E DELL’OPERATORE UAS.

Dr. Roberto Agnesi - Dirigente Medico - Medicina del Lavoro - Già Responsabile UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ATS Brianza

DALLE ORE 10.15 ALLE ORE 10.30

VOLO ISPETTIVO CON DRONI: DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY

Dott. Francesco Genna - Responsabile SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ATS Brianza

DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 11.15

IL PROGETTO DI ATS BRIANZA

Dott. Aldo Bellini - Direttore Sanitario ATS Brianza

Dr.ssa Nicoletta Castelli - Direttore Dip. igiene e Prev. Sanitaria ATS Brianza

DALLE ORE 11.15 ALLE ORE 12.00

NUOVE TECNOLOGIE E APPROCCI INNOVATIVI: RICADUTE NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE

LE ESPERIENZE NEL PRIVATO

ELETTRONICA PER L’ EHS SMART

Ing. Luisa Fracassini – ST Microelectronics

DRONI, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PIATTAFROMA PILOGI PER RILIEVI IN SICUREZZA

Dott. Simone Russo – Ispectiondroni srl

DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 12.30

L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DELLA SICUREZZA SULLE MACCHINE NEI LUOGHI DI LAVORO E L’IMPATTO CON L’INTELLEGENZA ARTIFICIALE

Dott. Delussu Nicola - Dirigente delle Prof. Sanitarie - Area Prevenzione ATS Città Metropolitana di Milano

Dalle ore 13.30 alle ore 14.15

POTENZIALITÀ E CRITICITÀ DELL’UTILIZZO DEI DRONI: FOTOGRAMMETRIA, PRELIEVO CAMPIONI, EFFETTUAZIONE DI ANALISI

Dr. Roberto Agnesi - già Direttore UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro ATS Brianza

Dalle ore 14.15 alle ore 14.45

IL PROGETTO DI ATS BRIANZA: PROGETTAZIONE DEL PROTOTIPO UAS ATTREZZATO CON CAMERA ULTRASPETTRALE PER L’INDIVIDUAZIONE E LA CARATTERIZZAZIONE DELLE FIBRE DI AMIANTO

Dr. Marco Monastero - Responsabile della commessa per Dyrecta LAB srl

Dalle ore 14.45 alle ore 15.15

IL PROGETTO DI ATS BRIANZA: PROGETTAZIONE DEL PROTOTIPO UAS ATTREZZATO PER IL CAMPIONAMENTO DI ACQUE E PER LA RACCOLTA DI ACQUE SUPERFICIALI IN BACINI INTERNI LACUSTRI

Dr. Paolo Marras - General Manager Aermatica3D srl

Dalle ore 15.15 alle ore 15.45

LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE E LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Prof. Luisa Romanò - Prof. Ordinario di Igiene Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute Università degli Studi di Milano Presidente del CdS in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

DALLE ORE 15.45 ALLE ORE 16.00

L’USO DEI DRONI NEL CORSO DELL’EMERGENZA METEORICA DEL 24 LUGLIO A MONZA

Dott. Francesco Genna - Responsabile SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ATS Brianza

Dalle ore 16.00 alle ore 16.30

CASO PRATICO: PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SOPRALLUOGO IN CANTIERE MEDIANTE UTILIZZO DI UAS

Dott.ssa Fabiana Minetti - SC Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro ATS Brianza

Dalle ore 16.30 alle ore 17.00

CONCLUSIONI

Dott. Carmelo Scarcella - Direttore Generale ATS Brianza