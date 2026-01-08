Ennesima mattinata difficile oggi, giovedì 8 gennaio 2026, per i pendolari della provincia di Lecco. Oggi, sulla linea Tirano–Lecco–Milano e sulla Lecco–Molteno–Monza, si sono registrati rallentamenti e disagi a causa di problemi tecnici sulla rete ferroviaria.

Doppio disagio per i pendolari lecchesi: guasti a Molteno e Costa Masnaga

Linea Tirano–Lecco–Milano

La circolazione sulla direttrice è stata rallentata da un guasto alla linea nella stazione di Colico. Fortunatamente, l’intervento dei tecnici di RFI ha già risolto il problema, ma non prima che si registrassero ritardi fino a 30 minuti.

I viaggiatori possono seguire l’andamento dei treni tramite l’app ufficiale o sul sito di Trenord, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.

Linea Lecco–Molteno–Monza (Besanino)

Sulla direttrice del Besanino, i ritardi sono stati causati da un guasto a un passaggio a livello nei pressi della stazione di Costa Masnaga, che richiede un intervento di ripristino da parte dei tecnici RFI. In questo caso, i ritardi hanno raggiunto i 40 minuti, con variazioni e cancellazioni di alcuni treni.

Per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio, sono stati modificati i percorsi di alcuni convogli:

Treni con variazioni

24720 (Lecco 05:16 – Monza 06:26) termina a Besana

24722 (Lecco 05:48 – Monza 06:58) termina a Triuggio–Ponte Albiate

24717 (Monza 06:37 – Lecco 08:05) parte da Besana

24734 (Molteno 08:53 – Milano Porta Garibaldi 10:16) parte da Triuggio–Ponte Albiate

Treni cancellati

24719 (Monza 07:07 – Molteno 08:07)

Anche in questo caso, informazioni aggiornate sono disponibili in tempo reale tramite l’app Trenord o sul sito ufficiale.