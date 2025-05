La grande carovana del Giro d’Italia 2025 torna a emozionare le strade della provincia di Lecco. Domani, giovedì 29 maggio 2025, in occasione della 18ª tappa, i corridori percorreranno il tragitto da Morbegno a Cesano Maderno (144 km), attraversando numerosi comuni del nostro territorio tra i quali il capoluogo.

Ricordiamo che a Lecco è prevista la chiusura al transito delle strade interessate dalle 13 alle 16, con orario variabile in base all’andamento della gara . Si tratta di via della Valsassina, corso Monte Ortigara, corso Monte San Gabriele, corso San Michele del Carso, corso Monte Santo, corso Matteotti, via Tonale, viale Montegrappa, corso Promessi Sposi, largo Caleotto, via Amendola, via Digione, viale Dante, piazza Manzoni, viale della Costituzione, via Leonardo da Vinci, ponte Kennedy. In vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il percorso dalle 08:30 alle 16.

Inoltre è stata disposta la chiusura anticipata delle attività didattiche alle 12. per tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, privati e parificati, presenti sul territorio comunale il cui orario scolastico ordinario programmato preveda per quel giorno la conclusione delle lezioni tra le 12.00 e le 16.00.

Domani arriva il Giro d'Italia tra grande festa e strade chiuse: ecco gli orari dei passaggi Comune per Comune

Sarà una giornata di festa per appassionati, scuole e famiglie che vorranno assistere dal vivo al passaggio dei ciclisti ella corsa in rosa. L’ingresso in provincia è previsto a partire da Colico, con la corsa che procederà lungo la sponda orientale del Lario, toccherà Valsassina e Brianza lecchese, per poi dirigersi verso la pianura.

Ecco quindi tutti i comuni della provincia di Lecco attraversati dalla tappa, con gli orari stimati di passaggio dei corridori. Gli orari sono indicativi e variano in base alla velocità media della corsa. Come riferimento, si considerano tre medie: 47 km/h, 45 km/h e 43 km/h. Durante il passaggio della corsa, le strade saranno chiuse al traffico con anticipo. La carovana pubblicitaria transiterà circa 2 ore prima dei ciclisti.

✅ Colico

Il primo centro lecchese toccato dalla tappa: i corridori transiteranno tra le 14.17 e le 14.18.

✅ Dervio

Situato subito dopo Colico, il passaggio è previsto tra le 14.29 e le 14.31

✅ Bellano

Il gruppo sarà visibile tra le 14.34 e le 14.35.

✅ Taceno (via Alpe di Paglio/SP62) (Le scuole dell’infanzia di Taceno, e dell’infanzia e primaria di Cortenova e Primaluna termineranno le attività didattiche alle ore 11.45, con una chiusura anticipata rispetto all’orario consueto.)

✅ Colle di Balisio (GPM – Gran Premio della Montagna)

Un tratto impegnativo e spettacolare: passaggio tra le 15.12 e le 15:19.

✅ Ballabio (Via Provinciale sarà chiusa al traffico a partire dalle 12:30 fino al passaggio del veicolo con cartello mobile indicante la “fine gara ciclistica”, previsto a Ballabio intorno alle 15:20/15:30. Durante questo intervallo, anche il tunnel di collegamento della Lecco-Ballabio non sarà accessibile. Tutte le intersezioni lungo via Provinciale saranno presidiate da transenne, con la presenza di volontari della Protezione Civile e agenti della Polizia Locale a supporto della viabilità. Le scuole di Ballabio, nonostante il transito del Giro d’Italia, resteranno aperte regolarmente.)

La discesa verso Lecco avverrà tra le 15.15 e le 15.23.

✅ Lecco (via Amendola / via Da Vinci)

Il gruppo affronterà il centro urbano tra le 15.26 e le 15.30

✅ Pescate (A partire dalle ore 13 e fino al transito del veicolo con cartello mobile recante la dicitura “fine gara ciclistica”, sarà vietata la circolazione lungo via Roma, dal civico 1 fino al confine nord del territorio comunale con Galbiate, proseguendo poi lungo tutta via Belvedere, dalla rotatoria con via Roma fino al confine comunale con Galbiate. Durante l’intero periodo di chiusura, l’accesso a via Roma e via Belvedere non sarà consentito. Per ragioni organizzative, è stata disposta la chiusura anticipata della scuola primaria Guglielmo Marconi alle ore 12 e della scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII alle ore 11)

Passaggio previsto tra le 15:29 e le 15.381.

✅ Galbiate

Il transito sarà tra le 15. 36 e le 15.47

✅ Santa Maria Hoè

La corsa proseguirà tra le 15.49 e le 16.01.

✅ Rovagnate

Poco dopo Santa Maria Hoè, il gruppo transiterà tra le 15.50 e le 16:02.

✅ Sirtori

Punto della “feed zone” (zona rifornimento): passaggio tra le 15:56 e le 16.08

✅ Viganò

I ciclisti attraverseranno il paese tra le 15:58 e le 16.11.

✅ Monticello Brianza (Tutte le scuole chiuderanno in anticipo alle ore 12.30. Il servizio di trasporto scolastico sarà assicurato alle ore 12 per la scuola primaria Moro e alle 12.30 per la scuola secondaria Casati.)

Ultimo comune lecchese della tappa: transito previsto tra le 16.011 e le 16.14