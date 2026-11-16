Finanziati interventi a Casargo, Colico, Colle Brianza, Introbio e Varenna: lavori su torrenti, briglie e infrastrutture idrauliche

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Quasi 600mila euro per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico in provincia di Lecco. Regione Lombardia finanzia cinque interventi per un investimento complessivo di 594mila euro, destinati ai Comuni di Casargo, Colico, Colle Brianza, Introbio e Varenna.

Dissesto idrogeologico, 594mila euro per cinque Comuni lecchesi

Le risorse rientrano nel Programma regionale 2026-2030 degli interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici. Opere che riguardano principalmente la manutenzione dei corsi d’acqua, la sistemazione degli alvei, il consolidamento delle sponde e la messa in sicurezza delle infrastrutture idrauliche.

Nel dettaglio, a Casargo sono stati assegnati 80mila euro per la regimazione del reticolo idrico minore in località Piazzo. A Colico arriveranno 135mila euro per la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale del sistema di briglie del torrente Perlino, a protezione dell’abitato, dopo gli eventi meteorologici del settembre 2026.

Per Colle Brianza sono previsti 120mila euro destinati alla sistemazione spondale del torrente Bevera, mentre a Introbio andranno 200mila euro per la manutenzione, l’ampliamento e la messa in sicurezza del Canale di Gronda di Piazzolo. Infine, Varenna beneficerà di 59mila euro per la pulizia, la manutenzione straordinaria e la prevenzione del rischio idrogeologico lungo il torrente Esino, in frazione Olivedo.

«Si tratta di risorse importanti per il nostro territorio, che consentono di intervenire su situazioni concrete di fragilità idrogeologica e di rafforzare la sicurezza delle nostre comunità – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza – La difesa del suolo e la prevenzione del dissesto sono temi che richiedono attenzione costante, programmazione e interventi preventivi. Regione Lombardia continua a investire in questa direzione, sostenendo i Comuni e gli enti locali nella realizzazione di opere necessarie per la sicurezza del territorio».

Particolare attenzione è riservata agli interventi sui corsi d’acqua e sulle opere di regimazione idraulica. A Colico il finanziamento permetterà di intervenire sul sistema di briglie del Perlino, mentre a Introbio consentirà di mettere mano al Canale di Gronda di Piazzolo.

«È importante che le risorse regionali arrivino anche ai Comuni più piccoli e alle realtà montane, dove la manutenzione del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico rappresentano esigenze particolarmente sentite – prosegue Piazza – Penso agli interventi di Casargo, Colle Brianza e Varenna, così come a quelli di Colico e Introbio: opere diverse, ma accomunate dalla necessità di tutelare il territorio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini».

Il programma regionale mette complessivamente a disposizione 34,2 milioni di euro per 68 interventi su tutto il territorio lombardo, nell’ambito di una strategia pluriennale per contrastare il dissesto idrogeologico.

«Desidero sottolineare l’importanza della collaborazione tra Regione e amministrazioni locali. Sono proprio i Comuni a conoscere da vicino le criticità del territorio e a segnalare le necessità di intervento. Il nostro compito è mantenere alta l’attenzione su queste esigenze e favorire l’individuazione delle risorse necessarie. Investire nella prevenzione significa proteggere le persone, le infrastrutture e il patrimonio dei nostri territori», conclude il sottosegretario Piazza.