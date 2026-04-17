I treni stanno accumulando ritardi medi di circa 30 minuti, con possibili variazioni di percorso e cancellazioni.

Mattinata complicata per i pendolari della direttrice Lecco-Molteno-Monza-Milano. Dalle prime ore di oggi, venerdì 17 aprile 2026, la circolazione ferroviaria risulta rallentata a causa di un guasto a un passaggio a livello nei pressi della stazione di Molteno.

Disagi sulla linea Lecco-Molteno-Monza-Milano: ritardi e cancellazioni per un guasto

Il problema tecnico ha richiesto l’intervento dei tecnici di RFI per il ripristino dell’infrastruttura, causando ripercussioni significative sul servizio. I treni stanno accumulando ritardi medi di circa 30 minuti, con possibili variazioni di percorso e cancellazioni.

Tra i convogli soppressi si segnala il treno della linea S7 numero 24728, in partenza da Lecco alle 06:55 e diretto a Milano Porta Garibaldi, previsto in arrivo alle 08:43.

I viaggiatori sono invitati a verificare in tempo reale la situazione dei propri treni attraverso l’app e il sito ufficiale, nella sezione dedicata alla ricerca treno e agli aggiornamenti sulla circolazione.

La situazione è in evoluzione e si attendono aggiornamenti una volta completato l’intervento tecnico.