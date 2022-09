"Design per tutti": al via la seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione e lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, tutti i mercoledì del mese di settembre 2022 dalle 18.30 alle 21 ritorna a La Valletta Brianza l’appuntamento con le lezioni di Design per Tutti. Un progetto culturale promosso da Level Office Landscape per informare e fare cultura attraverso incontri aperti a tutti: studenti, professionisti, ma anche appassionati e chiunque voglia conoscere il significato del Design e delle sue infinite sfumature.

Torna "Design per tutti"

Per il secondo ciclo di lezioni, Massimo Gianquitto, CEO di Level Office Landscape, ha identificato il tema del Design dell’Esperienza come filo conduttore delle quattro giornate di incontri. Questo perché spesso il Design viene associato solamente a qualcosa di esteticamente “bello”, artistico e tangibile, ma in realtà rappresenta un insieme di diversi processi, tecniche, culture, teorie ed esperienze. Soprattutto oggi, questa disciplina punta a creare esperienze uniche e coinvolgenti, producendo cambiamenti reali che possano lasciare una traccia nella memoria di chi le vive. Ecco quindi che il calendario di quattro incontri di Design per Tutti esplora diversi aspetti della progettualità, applicati ad ambiti totalmente diversi. Dal cibo alla psicologia dell’abitare, ecco che cosa aspettarsi dagli incontri.

LEZIONE 1: L’esperienza del gusto, 7 settembre 2022

Durante il primo appuntamento della nuova edizione di Design per Tutti dedicata ai temi del Design dell’Esperienza, Massimo Gianquitto introdurrà l’Arte Relazionale, riproducendo la Instant Soup Performance, primo evento del movimento in Italia, organizzato alla Biennale di Venezia nel 1993. In quell’occasione, l’artista argentino di origini thailandesi Rirkrit Tiravanija ha spinto il pubblico a preparare al momento delle zuppe cinesi liofilizzate, mangiandole poi attorno a pentoloni d’acqua bollenti già presenti in location. Allo stesso modo, gli ospiti presenti alla prima serata, faranno parte di un nuovo esperimento di arte relazionale. A seguire, lo speech di Penelope Vaglini, esperta di food&beverage ed editor di testate internazionali come L’Officiel Italia, ICON Magazine e Robb Report Italia, focalizzato sull’esperienza del gusto. Insieme a lei, le ex-studentesse del corso di Interior Design dello IED di Milano, Elisa Chiodetti, Margherita Portesani e Domitilla Zuffellato, presenteranno il loro progetto di tesi incentrato sugli spazi della consumazione e del servizio del cibo.

LEZIONE 2: Il Design dell’Esperienza, 14 settembre 2022

Il secondo appuntamento con Design per Tutti vedrà aprire la serata con la performance di Alberto Casiraghy, artista e designer da molti considerato l’erede di Bruno Munari. Aprendo la sua valigia piena di oggetti della memoria, immergerà gli spettatori in un’esperienza di narrazione del vivere contemporaneo. A seguire Francesca Filippi, Docente di Storia dell’Arte e Tecnologia dell’Architettura, approfondirà il tema dello spazio come opera d’arte e parlerà dei luoghi diversi da quelli vissuti e abitabili, che diventano sculture e contaminano l’ambiente circostante.

LEZIONE 3: La psicologia dell’abitare, 21 settembre 2022

La terza serata di Design per Tutti si aprirà con una Living Performance. Un atto teatrale scritto appositamente per l’evento e dedicato al concetto dell’abitare, dal titolo “La casa è dove si trova il cuore” (ispirato dalla celebre citazione di Plinio il Vecchio). Il regista e drammaturgo Pino Di Bello sarà accompagnato dall’attore e Docente di recitazione Marco Continanza e dal musicista e performer Marco Casiraghi. A seguire Alessandra Micalizzi, Docente di Psicologia della Comunicazione, presenterà il suo libro “Psicologia dell’Abitare”, un tentativo di ricostruire un nuovo paradigma di modelli e modi di essere all’interno dello spazio domestico. Con un approccio multidisciplinare che guarda alle scienze umane, all’architettura e abbraccia il marketing, Micalizzi approfondirà le radici antropologiche e culturali dell’abitare, legate ai bisogni più inconsci della mente.

LEZIONE 4: Laboratorio Creativo, 28 settembre 2022

L’ultima serata del ciclo di lezioni di Design per Tutti sarà inaugurata dalla premiazione degli studenti del terzo anno di Interior Design di Raffles Milano, per aver sviluppato interessanti progetti creativi per Level Office Landscape all’interno del corso di Gianluca Di Muzio. Successivamente sarà la volta del laboratorio creativo di calligrafia con l’artista Gep Caserta, che coinvolgerà tutti i presenti in una lezione pratica di stili calligrafici, misti a street art. A concludere, un vernissage darà l’appuntamento alla prossima edizione di Design per Tutti.

L’ingresso è gratuito, previa prenotazione. Per riservare un posto scrivere a info@levelofficelandscape.com