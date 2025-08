ECONOMIA

Aggiornamenti normativi e operativi per le imprese che esportano verso gli Stati Uniti

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, organizza una pillola informativa online rivolta alle imprese del territorio, con l’obiettivo di fare il punto sulle ultime novità in materia di dazi tra Unione Europea e Stati Uniti.

Dazi UE-USA: incontro per le imprese promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco

L’incontro si terrà mercoledì 7 agosto 2025 alle ore 10.00 in modalità telematica. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite il sito ufficiale della Camera di Commercio.

L’iniziativa ha un taglio operativo e mira ad approfondire i principali aggiornamenti normativi e pratici che interessano le relazioni commerciali transatlantiche. Al termine del webinar, le imprese avranno la possibilità di prenotare un colloquio individuale con il relatore per affrontare eventuali casi specifici.

Il relatore dell’incontro sarà il dott. Giovanni Cavallini, esperto di Unioncamere Lombardia.

Durante il webinar verranno analizzati i diversi tipi di dazio, con particolare attenzione alla distinzione tra dazi ordinari e dazi aggiuntivi. Sarà affrontato il tema dell’origine delle merci e del significato del marchio "Made in", con un focus sui codici doganali in uso nell’Unione Europea e negli Stati Uniti. Un approfondimento specifico sarà dedicato ai dazi su acciaio e alluminio introdotti con le Proclamations 10895 e 10896, per comprenderne contenuti e modalità applicative.

Si parlerà inoltre delle misure reciproche adottate dalle due aree economiche, con un aggiornamento sulle relative aliquote. Verranno illustrate le contromisure adottate dall’Unione Europea in risposta alle politiche statunitensi, e si analizzeranno infine le esenzioni, le deroghe e le tolleranze previste dalla normativa vigente.

Per iscriversi è necessario accedere alla pagina dedicata sul sito della Camera di Commercio di Como-Lecco:

https://www.comolecco.camcom.it/archivio3_eventi-in-agenda_0_873_3_4.html