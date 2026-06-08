Mercoledì 10 giugno 2026, dalle 9.30 alle 12.30, presso l’Aula Magna del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano in via Previati 1/C, si terrà l’evento conclusivo del progetto “Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro in provincia di Lecco”.

Dal Patto al futuro: a Lecco il punto sulle competenze che guidano lavoro e sviluppo

L’incontro, dal titolo “Dal Patto al futuro: storie e competenze che diventano opportunità”, rappresenta il momento finale di un percorso presentato a Regione Lombardia nell’aprile 2024 e coordinato dalla Provincia di Lecco in qualità di ente capofila.

Il progetto ha coinvolto tre settori chiave dell’economia locale — metalmeccanico, elettrico/elettronico e turismo/ristorazione — con la partecipazione di 15 partner e una rete allargata di 21 soggetti tra istituzioni, sistema economico-sociale e mondo della formazione. L’obiettivo è stato quello di affrontare in modo strutturato il disallineamento tra domanda e offerta di competenze, puntando su percorsi di crescita professionale e occupazionale.

Durante la mattinata verranno presentati i risultati delle diverse linee di intervento: dalla riqualificazione delle persone disoccupate ai workshop di orientamento al lavoro, fino alle iniziative dedicate alle imprese per migliorare attrattività e benessere organizzativo, anche con il contributo scientifico del Politecnico.

Spazio anche alle videointerviste realizzate dagli studenti degli istituti “G. Bertacchi” e “P.A. Fiocchi” di Lecco, che racconteranno le esperienze dei partecipanti ai percorsi formativi.

Un momento centrale sarà dedicato all’analisi dei fabbisogni occupazionali del territorio, a cura della Camera di Commercio di Como-Lecco, e all’impatto dell’intelligenza artificiale sulle imprese locali, con il contributo di Pts.

In chiusura, la presentazione del nuovo accordo di partenariato per orientare l’offerta formativa territoriale per disoccupati e inoccupati, seguita dalle conclusioni di Antonio Leonardo Pasquini, consigliere delegato al Centro impiego, istruzione e formazione professionale della Provincia di Lecco.

Tra i saluti istituzionali, interverrà anche Alessandra Hofmann, Presidente della Provincia di Lecco, che aprirà i lavori della mattinata.