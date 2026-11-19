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Regione Lombardia è pronta a fare da raccordo con le istituzioni nazionali e l’azienda farmaceutica per favorire l’accesso gratuito al Daraxonrasib, il nuovo farmaco destinato al trattamento del carcinoma pancreatico metastatico. Una battaglia che parte anche dalla storia di Jessica, la paziente per la quale la Regione era già intervenuta con un finanziamento straordinario per consentirle di accedere alla terapia, e che ora punta a diventare un’opportunità concreta per tutti i malati nelle medesime condizioni cliniche.

Dal caso di mamma Jessica una battaglia per tutti i malati: la Lombardia apre la strada al Daraxonrasib gratuito

Ad annunciarlo è l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, in occasione della Giornata mondiale del tumore del pancreas. La Lombardia ha infatti raccolto la proposta presentata da undici associazioni italiane di pazienti oncologici, disponibili a sostenere un percorso nazionale per la fornitura gratuita del medicinale, sviluppato dall’azienda statunitense Revolution Medicines.

«Abbiamo ricevuto e valutato con grande attenzione la proposta delle associazioni dei pazienti – dichiara Bertolaso – e ne condividiamo l’obiettivo: fare in modo che una nuova opportunità terapeutica possa essere accessibile a tutti coloro che presentano i requisiti clinici per beneficiarne, indipendentemente dalle condizioni economiche o dalla regione in cui vivono. Per questo siamo pronti a fare la nostra parte, collaborando con Aifa, Ministero della Salute e Revolution Medicines per verificare la possibilità di attivare anche in Italia un programma di fornitura gratuita del farmaco, sul modello di quanto già realizzato negli Stati Uniti».

L’assessore chiarisce che l’obiettivo non è aggirare le procedure previste per l’autorizzazione e la commercializzazione dei medicinali, ma individuare una soluzione temporanea che permetta ai pazienti di accedere alla terapia mentre si completano i passaggi amministrativi.

«Voglio essere molto chiaro: non si tratta di aggirare le procedure regolatorie né di chiedere deroghe improprie alle regole che garantiscono sicurezza ed efficacia dei medicinali. Si tratta – prosegue l’assessore – di individuare, attraverso gli strumenti già previsti dalla normativa, una soluzione temporanea che consenta ai pazienti di accedere alle cure mentre si completano i passaggi necessari alla loro ordinaria disponibilità nel nostro Paese. Per chi affronta un tumore metastatico del pancreas anche pochi mesi possono fare una differenza enorme. Il tempo della burocrazia non sempre coincide con quello della malattia».

La vicenda di Jessica Scarpa di Olginate è diventata così il punto di partenza di un impegno più ampio. Regione Lombardia aveva già scelto di intervenire economicamente per consentirle di ricevere il trattamento. Una soluzione straordinaria che, nelle intenzioni dell’assessorato, non deve però restare un caso isolato.

«Abbiamo scelto di aiutare per Jessica – sottolinea Bertolaso – perché, di fronte a una concreta possibilità di cura, non potevamo rimanere indifferenti. Siamo altrettanto consapevoli che non può essere questa la soluzione per tutti. Non devono esserci pazienti di serie A e di serie B, né può essere necessario ottenere attenzione mediatica per accedere a una terapia. Il nostro impegno per Jessica deve diventare un’occasione per costruire, insieme alle istituzioni nazionali e alle associazioni, un percorso che offra le stesse opportunità agli altri pazienti nelle medesime condizioni cliniche».

La proposta delle undici associazioni prevede l’attivazione di un programma nazionale di uso terapeutico finanziato dall’azienda produttrice, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 7 settembre 2017. Tra le richieste figurano la fornitura gratuita del Daraxonrasib ai pazienti clinicamente eleggibili, la continuità terapeutica per chi ha già iniziato il trattamento e il coinvolgimento di centri oncologici qualificati su tutto il territorio nazionale.

Le associazioni chiedono inoltre criteri clinici trasparenti e uniformi, un coordinamento operativo per supportare i medici nelle procedure di accesso e la possibilità di attivare percorsi individuali gratuiti per i casi più urgenti, in attesa dell’organizzazione del programma nazionale.

A sottoscrivere il documento sono Codice Viola, rappresentata da Piero Rivizzigno; Fondazione Paola Marella, Domenico Traversa; My Everest, Monica Rozzoni; Associazione Pierluigi Natalucci, Roberta Di Pietro; Fondazione Nadia Valsecchi, Federica Valsecchi; Oltre la Ricerca ODV, Francesca Gabellini; aBRCAdabra, Maria Campanella; Associazione Nastro Viola, Viviana Ferrari; Sud4pancreas, Maria Concetta Palazzo; Associazione Pancrea, Katia Guernaccini; e Fondazione Gabriella Fabbrocini, Fabrizio Pallotta.

Il riferimento per la proposta è anche l’esperienza statunitense. Revolution Medicines ha infatti attivato negli Stati Uniti un programma di accesso allargato (Expanded Access Program), che ha consentito la distribuzione gratuita del farmaco prima della sua autorizzazione commerciale attraverso una rete di centri oncologici. Secondo i dati comunicati dall’azienda, nell’agosto 2026 erano già oltre 2.000 i pazienti coinvolti. Il Daraxonrasib ha ottenuto l’approvazione della Fda il 26 agosto 2026 e, dopo il parere positivo dell’Agenzia europea per i medicinali del 15 ottobre, ha ricevuto il 16 novembre l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte della Commissione europea.

In Italia devono ancora essere completati i passaggi relativi alla definizione del prezzo, alla rimborsabilità e alla disponibilità attraverso i canali ordinari del Servizio sanitario nazionale.

«Il fatto che il farmaco abbia ottenuto l’autorizzazione europea rappresenta un passaggio importante – evidenzia Bertolaso –. Ora dobbiamo lavorare affinché il tempo necessario a completare le procedure nazionali non si trasformi in un ostacolo per chi potrebbe beneficiare del trattamento. L’esperienza americana dimostra che è possibile organizzare programmi di accesso anticipato. Vogliamo verificare se e come questo modello possa essere adattato alla realtà italiana, nel pieno rispetto delle competenze delle autorità regolatorie e delle valutazioni dei medici».

La Lombardia si dice dunque disponibile ad avviare fin da subito un confronto con tutti i soggetti coinvolti.

«La Lombardia – conclude Bertolaso – è pronta a mettere a disposizione la propria esperienza e a favorire un confronto operativo tra tutti i soggetti coinvolti. Ringrazio le associazioni per aver presentato una proposta concreta, che non si limita a sollevare un problema ma individua possibili soluzioni. L’obiettivo è uno solo: non lasciare che pazienti come Jessica perdano, per ragioni economiche o amministrative, la possibilità di accedere a trattamenti che possono contribuire a prolungare la sopravvivenza. Su questo siamo disponibili a lavorare fin da subito, con responsabilità e determinazione».