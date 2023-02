Anche quest’anno si svolgerà la GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco. Durerà una settimana, da martedì 7 a lunedì 13 febbraio. In oltre 5.200 farmacie che aderiscono in tutta Italia (espongono la locandina dell’iniziativa e l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.

Dal 7 al 13 febbraio torna la Giornata di raccolta del farmaco in 46 farmacie lecchesi

I farmaci raccolti (nel 2022 sono state 479.470 confezioni, per un valore di 3.819.463 euro) saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura di almeno 400.000 persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco.

Serviranno, soprattutto, analgesici e antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobiotici intestinali e antisettici. A Lecco e provincia la Raccolta si svolgerà in 46 farmacie, dove i volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti sabato 11 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno alcune realtà lecchesi che si prendono cura dei bisognosi.

I risultati del 2022

Durante l’edizione del 2022 a Lecco sono state raccolte 3451 confezioni (pari a un valore di oltre 26.000 euro) che hanno aiutato 5.296 ospiti di otto enti. In Lombardia, nel 2022, sono state raccolte 133.528 confezioni di farmaci in 1.252 farmacie, per un valore di 1.097.891 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare oltre 81.000 persone aiutate da 401 realtà caritative del territorio regionale.

A chi saranno destinati i farmaci sul nostro territorio

I farmaci raccolti nel Lecchese sono destinati ai seguenti enti o associazioni operanti sul territorio:

La Nostra Famiglia di Bosisio Parini Caritas decanale di Lecco Caritas – Centro di ascolto di Oggiono Società San Vincenzo de’ Paoli di Lecco