Regione Lombardia rafforza il proprio impegno nella valorizzazione della cultura musicale amatoriale con il finanziamento di 37 realtà del territorio attraverso la Linea A del bando dedicato a bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. L’iniziativa punta a tutelare e promuovere le tradizioni popolari, i repertori locali e l’identità culturale delle comunità lombarde, grazie a uno stanziamento complessivo di 400.000 euro.

Da Regione finanziamenti a Banda Verdi, Coro Nives e Picétt del Grenta

Nel territorio della provincia di Lecco sono tre i soggetti beneficiari, per un contributo complessivo pari a 49.675 euro:

Corpo Bandistico Musicale “Giuseppe Verdi”

I Picétt del Grenta APS

Coro Alpino Nives

Tre realtà storiche e fortemente radicate nel tessuto locale, accomunate dall’impegno nella diffusione della cultura musicale e nella formazione delle giovani generazioni.

Piazza: «Sostenere bande e cori significa rafforzare la nostra identità»

«Sostenere le bande musicali e i cori – ha dichiarato il sottosegretario regionale Mauro Piazza – significa rafforzare una parte fondamentale della nostra identità culturale. Queste realtà non sono soltanto presìdi musicali, ma veri punti di riferimento per le comunità, capaci di unire generazioni diverse e mantenere vive tradizioni che rappresentano la storia dei nostri territori».

Piazza ha sottolineato come, anche nel Lecchese, i gruppi finanziati «dimostrino un grande impegno nella diffusione della cultura musicale e nella formazione dei giovani». Il contributo regionale, ha aggiunto, «vuole riconoscere e sostenere il loro valore, favorendo la continuità delle attività e la crescita delle nuove generazioni di musicisti».

Il provvedimento è frutto della legge approvata in Consiglio regionale su impulso della Lega, che ha fortemente promosso l’introduzione di questa misura concreta di supporto alla musica popolare.

«La Lega – prosegue Piazza – ha voluto dare un segnale chiaro di attenzione verso la musica popolare, autentica espressione della nostra identità e delle nostre tradizioni. Con questo bando Regione Lombardia offre un sostegno concreto a chi, con passione e spesso in forma volontaria, tiene viva la cultura musicale nelle comunità lecchesi e lombarde».

Zamperini: «Questi gruppi sono scuole di vita e presìdi culturali»

Soddisfazione anche da Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia: «Ringrazio l’assessore alla Cultura Francesca Caruso per aver sostenuto le bande, i cori e i gruppi folk del Lecchese. Il suo impegno garantisce continuità alle attività, permette di investire sui giovani e difende un patrimonio culturale fondamentale».

Per Zamperini, queste realtà «non sono semplicemente gruppi musicali: sono scuole di vita e presìdi culturali. Il finanziamento della Regione permette loro di programmare con sicurezza, mantenere vive le tradizioni e continuare a dare voce alla nostra identità».