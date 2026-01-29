La Sottosezione ANM di Lecco, insieme a LIBERA, Bang e il comitato “Società civile per il NO”, invita cittadini e cittadine a un dibattito pubblico con il Presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini.

La Sottosezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), insieme al Coordinamento Provinciale di Lecco di LIBERA, all’associazione Bang e al comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale”, invita la cittadinanza all’incontro pubblico “Da Mani Pulite a Mani Legate: le ragioni del NO al referendum”, in programma mercoledì 4 febbraio 2026 alle 21:00 nella Biblioteca Civica di Dolzago (via Corsica, 16).

“Da Mani Pulite a Mani Legate”: incontro a Dolzago sul NO al referendum sulla giustizia

L’evento nasce dall’esigenza di stimolare un dibattito pubblico sul prossimo referendum costituzionale sulla giustizia, un tema che, spiegano gli organizzatori, non riguarda solo aspetti tecnici, ma modifiche costituzionali con impatti significativi sulla vita quotidiana dei cittadini e sul principio di separazione dei poteri, fondamentale in ogni democrazia.

La serata sarà moderata dall’Avv. Roberto Romagnano, presidente dell’associazione Bang, e vedrà la partecipazione del Dott. Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo e autore del libro “Mani Legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia”.

L’incontro è aperto a tutti e ad ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa vuole favorire un confronto approfondito e consapevole sui temi della giustizia, promuovendo la cultura della legalità e offrendo strumenti per formare un’opinione informata sul referendum.

Per ulteriori informazioni: co_da@libero.it