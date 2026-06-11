Il volontario in servizio all’Ufficio del Giudice di Pace di Lecco ha rappresentato il Servizio civile universale alla parata del 2 giugno a Roma. Selezionato tra oltre 62mila operatori in tutta Italia, ha sfilato davanti al Presidente della Repubblica nel giorno dell’80° anniversario della Repubblica e dei 25 anni del Servizio civile nazionale.

La Provincia di Lecco è stata protagonista a Roma lo scorso 2 giugno, in occasione della tradizionale parata ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica.

Nicolò Stanco, giovane operatore volontario attualmente in servizio all’Ufficio del Giudice di Pace di Lecco, è stato selezionato per far parte della ristrettissima delegazione di 50 giovani che hanno rappresentato il Servizio civile universale davanti alle massime cariche dello Stato e ai cittadini.

La partecipazione alla parata è stata il culmine di un percorso lungo e rigoroso: Nicolò è stato impegnato per oltre due settimane in un serrato programma di addestramento e preparazione alla sfilata.

Da Lecco ai Fori Imperiali: Nicolò Stanco tra i 50 giovani simbolo del Servizio Civile

Il giovane lecchese ha vissuto da vicino la realtà della disciplina formativa, prima alla Scuola Allievi Carabinieri “Orlando De Tommaso” di Roma, successivamente al Centro di selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia.

Un’esperienza di formazione e di vita straordinaria, che ha consentito ai 50 giovani della delegazione di fare squadra e di prepararsi in modo ottimale per l’evento coreografico e istituzionale dei Fori Imperiali.

La sfilata di quest’anno ha rivestito un significato simbolico e istituzionale straordinario, in concomitanza con due anniversari fondamentali per la storia e la coesione sociale del Paese: l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana e il 25° anniversario dell’istituzione del Servizio civile nazionale.

«Marciare in via dei Fori Imperiali, sotto lo sguardo del Presidente della Repubblica e di migliaia di cittadini, è stata un’emozione indescrivibile che porterò dentro di me per sempre – racconta il giovane volontario lecchese Nicolò Stanco –. Rappresentare tutti i giovani d’Italia in un anno così speciale mi ha fatto sentire parte di qualcosa di più grande. Ogni giorno, nel mio servizio all’Ufficio del Giudice di Pace di Lecco, cerco di mettermi al servizio della collettività per rendere la giustizia più vicina ai cittadini. Essere a Roma è stato il coronamento di questo impegno».

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«La partecipazione di Nicolò alla sfilata del 2 giugno è un motivo di grande orgoglio per la Provincia di Lecco – commentano la presidente della Provincia Alessandra Hofmann e la consigliera provinciale delegata al Servizio civile Silvia Bosio –. Sapere che è stato scelto per fare parte di una delegazione di 50 volontari selezionati tra gli oltre 62mila operatori attualmente in servizio in tutta Italia dà la misura dell’eccezionalità di questo traguardo e dimostra quanto il nostro territorio sappia esprimere profili eccellenti».

«Vedere un nostro giovane sfilare ai Fori Imperiali in una ricorrenza così importante è un’emozione immensa – fa sapere Mario Falbo, tutor personale di Nicolò –. La sua presenza a Roma testimonia il valore del lavoro quotidiano che i volontari svolgono sul territorio, anche all’interno di realtà complesse e fondamentali come gli uffici giudiziari. Presso il Giudice di Pace di Lecco il Servizio civile non è solo un supporto operativo, ma un vero e proprio ponte tra le istituzioni e i cittadini, un presidio di legalità e trasparenza».