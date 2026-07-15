Lecco, fondi per valorizzare il patrimonio culturale: risorse destinate al Sistema Museale provinciale, al Museo Gianetti e al progetto di lettura del Comune

Regione Lombardia investe sul patrimonio culturale del territorio lecchese con oltre 41 mila euro destinati a tre progetti nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2026, ambito B «Musei, Sistemi bibliotecari e Archivi». L’assegnazione complessiva ammonta a 41.772 euro e riguarda iniziative capaci di promuovere cultura, inclusione, conoscenza e identità locale.

Cultura, dalla Regione oltre 41 mila euro per tre progetti lecchesi: finanziati musei e biblioteche

A commentare il risultato è il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, che sottolinea il valore degli interventi finanziati: «Regione Lombardia continua a investire con convinzione nella valorizzazione del patrimonio culturale dei territori. Queste risorse premiano la qualità delle proposte presentate dagli enti locali e confermano la vitalità del sistema culturale lecchese».

I contributi riguardano tre progetti selezionati nelle diverse linee di intervento previste dal bando.

Per la Linea 1 – Musei, Regione Lombardia ha finanziato il progetto «Impronte Sonore» della Provincia di Lecco – Sistema Museale della provincia di Lecco, con un contributo di 24.010 euro. Sempre nell’ambito museale è stato approvato anche il progetto «PACK. Percorsi di arteterapia e creatività» della Fondazione Centro Orientamento Educativo – Museo Gianetti, che riceverà 9.600 euro.

Per la Linea 2 – Reti e Sistemi bibliotecari, invece, è stato ammesso al finanziamento il progetto del Comune di Lecco «Percorsi di lettura tra Biblioestate e Books», sostenuto con un contributo di 8.162 euro.

«Musei e biblioteche rappresentano presidi fondamentali per la crescita delle comunità – evidenzia Piazza – luoghi di partecipazione e formazione che meritano di essere sostenuti con interventi concreti».

Gli interventi finanziati spaziano dall’innovazione dell’offerta museale alla promozione della lettura, fino a iniziative che utilizzano la cultura come strumento di inclusione sociale e benessere. «Sono progetti – aggiunge il Sottosegretario – che contribuiranno ad arricchire l’offerta culturale provinciale e a coinvolgere cittadini, giovani, famiglie e visitatori».

Secondo Piazza, il sostegno regionale conferma l’attenzione verso il territorio lecchese e verso le realtà che ogni giorno lavorano per custodire e valorizzare il patrimonio culturale: «Investire in cultura significa investire nel futuro delle nostre comunità, nella loro attrattività e nella loro capacità di creare opportunità di crescita e sviluppo».

Un ringraziamento è stato inoltre rivolto all’Assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso «per il costante sostegno al settore culturale e per l’attenzione riservata ai territori», un impegno che si traduce in nuove opportunità per musei, biblioteche e comunità locali.