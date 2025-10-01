Non ci si lasci ingannare dal suffisso “–ette”, che sembrerebbe richiamare a qualcosa di piccolo o poco importante. Cronachette, infatti, è tutt’altro che modesto: è un nuovo progetto nato dall’albero rigoglioso di Auser, sempre alimentato dal terreno fertile del volontariato.

Cronachette: quando la leggerezza diventa volontariato

La sua ambizione è semplice e preziosa: regalare un sorriso, strappare una risata, offrire leggerezza. Piccoli fatti della quotidianità, equivoci, siparietti grotteschi, incidenti di percorso e pillole di saggezza si intrecciano in una serie di brevi racconti narrati con ironia e leggerezza.

Una serie di cortometraggi con la voce di Andrea Vitali

Cronachette prende forma in una serie di cortometraggi che mettono in scena i racconti di Andrea Vitali, letti direttamente dallo scrittore. La regia è affidata a Paola Nessi, regista RAI e volontaria Auser, che ne cura la messa in scena con sensibilità e originalità.

Le puntate saranno disponibili sul canale YouTube dedicato AUSER LECCO CRONACHETTE, a partire da giovedì 9 ottobre 2025, con una nuova uscita ogni quindici giorni.

La prima puntata avrà come titolo “Zimmer Frei”.

Il ringraziamento di Auser

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine allo scrittore Andrea Vitali e alla regista RAI Paola Nessi, entrambi volontari Auser, per l’iniziativa Cronachette. Il loro è un grande gesto di solidarietà, che dimostra l’impegno e la passione per la comunità e per il volontariato, valori che sono fondamentali per la nostra associazione. Grazie ad Andrea Vitali per aver condiviso la sua creatività e il suo talento con noi e a Paola Nessi per la sua regia eccezionale. Siamo onorati di aver potuto collaborare con loro a questo progetto e speriamo che possa essere l’inizio di future collaborazioni”, ha dichiarato Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco.

Una pausa contro il logorio della vita moderna

Cronachette è dunque molto più di un semplice passatempo: è un invito a fermarsi un attimo, a concedersi un momento di serenità e leggerezza, contro il logorio della vita moderna.