La serie ideata da Andrea Vitali e Paola Nessi diffusa grazie all’accordo tra Auser Provinciale Lecco e Uneba Lecco

Firmato un protocollo di collaborazione tra Auser Provinciale Lecco e Uneba Lecco per la diffusione di «Cronachette», serie di cortometraggi realizzata da Andrea Vitali e Paola Nessi, nelle strutture residenziali per anziani, con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, cultura e sorriso.

«Cronachette», brillante serie di cortometraggi realizzata per Auser Lecco dallo scrittore Andrea Vitali e dalla regista Paola Nessi, arriva nelle RSA del territorio. Auser Provinciale Lecco e Uneba Lecco, l’associazione che raggruppa la maggior parte delle strutture residenziali per anziani della provincia, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la diffusione dei video. L’obiettivo è promuovere l’inclusione sociale e favorire la socializzazione degli anziani, contribuendo a un invecchiamento attivo attraverso la cultura e il sorriso.

“Cronachette” arrivano nelle RSA della provincia di Lecco

I cortometraggi saranno forniti gratuitamente e periodicamente da Auser agli indirizzi delle strutture indicate da Uneba, che le proporranno ai propri ospiti nell’ambito dei programmi di animazione e di sviluppo delle attività cognitive.

«Cronachette» mette in scena, con la voce e il volto di Andrea Vitali, piccoli fatti della quotidianità, equivoci, incidenti di percorso, grotteschi siparietti, pillole di verità e di sapienza, sempre sulle ali della leggerezza per condividere un momento di serenità. I corti sono pubblicati sul canale YouTube: https://www.youtube.com/@AUSERLECCOCRONACHETTE

«Sono veramente contento di questa collaborazione con Uneba – dichiara Claudio Dossi, presidente di Auser Provinciale di Lecco – che ci permetterà di portare «Cronachette» nelle RSA. I cortometraggi, nati da un’idea del nostro illustre volontario Andrea Vitali e dalla regista Paola Nessi, traggono spunto dai romanzi del grande scrittore bellanese. Una proposta di qualità, che ha l’ambizione di strappare un sorriso, e perché no far riflettere, i nostri anziani. E non c’è nulla di meglio che una buona visione in compagnia contro il logorio della vita moderna».

«Con piacere Uneba ha accolto la disponibilità di Auser a valorizzare i cortometraggi della collana “Cronachette”, un ulteriore strumento di comunicazione per far entrare nei servizi a beneficio degli anziani accolti storie quotidiane, che oltre a strappare un sorriso coltivano e stimolano la memoria – afferma Virginio Brivio, presidente di Uneba Lecco – Una memoria che non è nostalgia, ma occasione per valorizzare pezzi di vita propria e altrui. Ed anche significativo che i cortometraggi siano “prodotti a km 0”, con registi, autori, località, detti e attori del nostro territorio, che rendono ancora più vicino ciò che si vede con ciò che magari si è vissuto nella propria vita. Un grazie sincero ad Auser e agli autorevoli ideatori e produttori dei video da parte delle oltre 25 strutture associate ad Uneba Lecco, che potranno beneficiare di questa opportunità nell’ambito dei progetti di animazione e di vita nelle strutture».