La Croce Verde Bosisio lancia una nuova campagna di selezione per l’inserimento di soccorritori e soccorritrici all’interno del proprio organico. L’iniziativa mira a rafforzare i servizi di emergenza-urgenza e i trasporti sanitari nella zona di Bosisio Parini e dei comuni limitrofi.

Croce Verde Bosisio: aperta la selezione per nuovi soccorritori

La ricerca è rivolta a personale da assumere con contratto secondo il CCNL ANPAS. I dettagli relativi al contratto verranno discussi durante il colloquio individuale.

Requisiti richiesti:

Certificazione regionale SSE

Qualifica di capo servizio per i trasporti sanitari e per l’emergenza-urgenza

Eventuali qualifiche aggiuntive: autista e/o istruttore CEFRA

Le candidature devono essere inviate entro venerdì 30 settembre 2025, allegando curriculum vitae e certificazioni agli indirizzi email: direzione@croceverdebosisio.org e presidente@croceverdebosisio.org.

Da anni, Croce Verde Bosisio rappresenta un punto di riferimento per il territorio, grazie alla professionalità del personale e alla costante formazione di volontari e dipendenti. Con questa nuova selezione l’associazione mira a potenziare l’operatività a beneficio della comunità locale.

Per maggiori informazioni: