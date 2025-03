Sempre più presente l'impegno e la presenza della Croce Rossa Italiana Comitato del Comprensorio di Lecco nel Progetto Lario Sicuro della Prefettura e di Autorità di Bacino Lario.

Terminato il corso di Sicurezza Acquatica, la CRI certifica 20 nuovi volontari (già capi equipaggi su ambulanze terrestri) ad operare al fianco del personale OPSA (operatore polivalente di salvataggio in acqua) a bordo dei vari natanti disponibili ed operanti sul lago.

Croce Rossa: 20 nuovi volontari certificati per il soccorso in acqua sul Lago

Il corso suddiviso in teoria e pratica, ha permesso agli allievi di acquisire le normative e le procedure necessarie all'autosoccorso e alla conoscenza dei rischi legati all'attività a bordo dei mezzi di emergenza in acqua, sviluppandosi in prove teoriche, con lezioni frontali in aula e simulazioni di cadute accidentali dai natanti (simulazioni in piscina) con la gestione del galleggiamento in sicurezza attraverso uso dei DPI con le relative differenze.

L'addestramento continuerà nei prossimi mesi a bordo dei natanti in vista della stagione estiva. Inoltre è stata già effettuata la prima selezione per garantire l'accesso a 10 discenti per poter partecipare al prossimo corso Opsa che si svolgerà da inizio ottobre a fine marzo.



"L'impegno della nostra Squadra OPSA sul lago di Como è da sempre un punto di riferimento per chiunque - commenta la presidente del Comitato Federica Berera - Nata nel 1996, tutt'ora è una delle realtà di soccorso in acqua più competitive d'Italia sia per personale qualificato, formato ed attrezzato sia per tipologia dei natanti a disposizione che ovviamente necessitano di alte competenze. La CRI fortunatamente ha la possibilità attraverso i propri istruttori di poter formare costantemente il proprio personale per affrontare le emergenze che di volta in volta ci vengono richieste sia dalle convenzioni in atto sia dalle numerovoli manifestazioni nautiche alle quali garantiamo la nostra presenza. Questo corso permette al personale di raggiungere numeri di assoluto risalto, infatti possiamo contare attualmente su 38 opsa e 30 volontari in possesso della Certificazione Sicurezza Acquatica. La formazione del personale di soccorso operante sui mezzi di salvataggio è fondamentale per poter fornire una risposta concreta e determinate a qualsiasi richiesta di soccorso".