Si è riunito ieri, lunedì 28 luglio 2025, nella sede della Provincia di Lecco, il tavolo territoriale per la gestione delle crisi aziendali, convocato dal Presidente Alessandra Hofmann e promosso dal consigliere provinciale delegato al Lavoro Mattia Micheli, per presentare alle parti sociali le nuove modalità operative del Nucleo regionale per le crisi aziendali e la transizione occupazionale, attivo da gennaio 2024.

Crisi aziendali: a Lecco riunito il tavolo con le parti sociali

All'incontro hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, API Lecco Sondrio, Confindustria Lecco e Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco, Confcommercio Lecco, Coldiretti, Coldiretti Lecco-Como, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco, anche i funzionari del Centro per l’Impiego di Lecco, della Regione Lombardia e dell’AFOL Monza Brianza, soggetto incaricato per il supporto operativo al Nucleo Crisi.

Durante la riunione, il consigliere Mattia Micheli ha illustrato le nuove linee guida regionali per il monitoraggio delle situazioni di crisi e le azioni da intraprendere in caso di utilizzo di Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS), procedure di licenziamento collettivo o altre situazioni di difficoltà occupazionale. Sono state inoltre raccolte proposte e osservazioni da parte delle parti sociali, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e territorio per prevenire e gestire tempestivamente le crisi.

Il Presidente Alessandra Hofmann ha sottolineato l’importanza di una rete territoriale coesa e operativa: “Il confronto costante con le parti sociali e le associazioni di categoria è fondamentale per affrontare in modo strutturato e preventivo le crisi aziendali e tutelare i lavoratori”.