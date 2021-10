Covid in città: netta diminuzione dei cittadini in quarantena

Covid-19

I residenti che oggi sono positivi sono in tutto 35, 1 in più rispetto a sette giorni fa

Diminuiscono nettamente, rispetto a sette giorni fa, i meratesi in quarantena per colpa del Covid. Un bel sospiro di sollievo (dopo la crescita della scorsa settimana) per tutta la comunità e per il sindaco Augusto Massimo Panzeri che, oggi lunedì 25 ottobre 2021, come di consuetudine, ha aggiornato la popolazione sull'andamento epidemiologico in città.

Covid a Merate: netta diminuzione dei cittadini in quarantena

"La situazione generale è stabile, con i nuovi positivi compensati dai negativizzati - spiega infatti il primo cittadino - Si rileva inoltre una significativa diminuzione dei sottoposti a sorveglianza attiva.

I meratesi che oggi sono positivi sono in tutto 35, 1 in più rispetto a sette giorni fa. In tutto, dall'inizio della pandemia il Covid ha colpito a Merate 1074 persone. 50 le vittime e989 i guariti (sei nell'ultima settimana). Sono invece 25, ovvero dieci in meno in sette giorni, i meratesi in quarantena e tra questi ben 16hanno meno di 20 anni.

La campagna vaccinale

Ad oggi il 94,63% dei Cittadini di Merate, pari a 12.308 persone, ha ricevuto la 1^ dose di vaccino, su un target di popolazione di 13.006; a 11.257 persone è già stata somministrata anche la 2^ dose.