Promosso dalla Provincia di Lecco in collaborazione con UICI, il percorso formativo gratuito di 24 ore è rivolto a cittadini, educatori e operatori sociali per diffondere la conoscenza del codice Braille e favorire l’inclusione delle persone con disabilità visiva.

corso di codice Braille organizzato dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti Uici. Il corso è rivolto ai cittadini, con particolare riferimento a educatori, docenti e persone impegnate nel sociale, per un massimo di 25 iscritti. La Provincia di Lecco , nell’ambito del Piano provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, promuove unorganizzato dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti Uici. Il corso è rivolto ai cittadini, con particolare riferimento a educatori, docenti e persone impegnate nel sociale, per un massimo di 25 iscritti.

Corso di Braille in Provincia di Lecco per promuovere inclusione e accessibilità

L’obiettivo è far conoscere il codice Braille per rendere la realtà territoriale più inclusiva e capace di valorizzare strumenti che ancora oggi rappresentano un pilastro per l’autonomia e la crescita linguistica delle persone con disabilità visiva.

L’iniziativa rientra nelle attività promosse all’interno della convenzione tra la Provincia di Lecco e l’Uici a favore delle persone cieche e ipovedenti.

Il corso, gratuito, avrà una durata complessiva di 24 ore, suddivise in 8 incontri di 3 ore ciascuno: la prima lezione si terrà lunedì 11 maggio dalle 14.00 alle 17.00 nella sede della Provincia di Lecco di corso Matteotti 3, nella sala 1° maggio.

Il corso si avvarrà di una metodologia di insegnamento interattiva e pratica basata su lezioni frontali: a ogni partecipante verranno forniti tavolette e punteruoli per scrivere con il codice Braille. Nel corso della formazione verrà realizzato un libretto con illustrazioni e racconti tattili in rilievo per condividere una storia.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

entro venerdì 17 aprile tramite l’apposito È possibile effettuare l’iscrizionetramite l’apposito modulo online

“Dopo il corso di alfabetizzazione alla Lingua dei segni italiana – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini – questo corso pone nuovamente l’accento sull’importanza dell’inclusione sociale e dell’impegno per promuoverla. La proposta di apprendere il codice Braille e la modalità per costruire immagini tattili accessibili alle persone con disabilità visiva nasce dalla necessità di permettere a tutti di conoscere un altro modo di comunicare per condividere esperienze, emozioni e sapere”.