Coronavirus: diminuiscono i ricoverati nei reparti, aumentano lievemente quelli in Terapia Intensiva

Diminuiscono i ricoverati positivi al Coronavirus nei reparti ordinari degli ospedali lombardi, aumentano quelli in Terapia Intensiva. E' quanto emerge oggi, 7 aprile 2023, dal report settimanale diffuso come ogni venerdì da Regione Lombardia i merito alla situazione epidemiologica.

167 i degenti con sintomi Covid ricoverati nei reparti, 46 in meno rispetto alla scorsa settimana, e 6 quelli in Rianimazione mentre sette giorni fa erano tre. 31 le vittime negli ultimi sette giorni, in calo rispetto all'ultima rilevazione che ne segnalava 36.

Coronavirus: i dati lombardi

- Decessi: 45.767;

- Dimessi guariti: 4.089.225;

- Tamponi totali: 45.389.154;

- Casi totali positivi: 4.139.182.

I casi per provincia

Ecco invece l'incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 6 aprile e mercoledì 5 aprile:

Milano: 191 di cui 102 a Milano città;

Bergamo: 45;

Brescia: 51;

Como: 20;

Cremona: 21;

Lecco: 16; (la scorsa settimana 18)

Lodi: 19;

Mantova: 18;

Monza e Brianza: 55;

Pavia: 23;

Sondrio: 8;

Varese: 30.

La situazione in Italia

Secondo il bollettino settimanale del Ministero della Salute pubblicato oggi, venerdì 7 aprile sono stati 20.075 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nella settimana da venerdì 31 marzo a giovedì 6 aprile 2023. La settimana precedente erano stati registrati quasi 22mila nuovi casi di Covid-19.