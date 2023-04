Coronavirus: 30 casi in 24 ore a Lecco

Sono 5 le persone (una in mento rispetto alla scorsa settimana) ricoverate in terapia Intensiva negli ospedali lombardi e 209 (42 in più rispetto a sette giorni fa) i degenti con sintomi Coronavirus nei reparti ordinari. E' quanto emerge oggi, 14 aprile 2023, dal report settimanale diffuso come ogni venerdì da Regione Lombardia i merito alla situazione epidemiologica. 14 le vittime in Lombardia nella settimana dal 7 al 13 aprile 2023 mentre la settimana precedente erano state 31.

Coronavirus: i dati lombardi

Dall'inizio della pandemia:

- Decessi: 45.781;

- Dimessi guariti: 4.092.710;

- Tamponi totali: 45.436.296;

- Casi totali positivi: 4.143.150.

I casi per provincia

Ecco invece l'incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 13 aprile e mercoledì 12 aprile:

Milano: 272 di cui 119 a Milano città;

Bergamo: 82;

Brescia: 120;

Como: 63;

Cremona: 33;

Lecco: 30 (la scorsa settimana 16)

Lodi: 24;

Mantova: 44;

Monza e Brianza: 78;

Pavia: 33;

Sondrio: 8;

Varese: 66

La situazione in Italia

Secondo il bollettino settimanale del Ministero della Salute pubblicato oggi, venerdì 14 aprile sono stati 21.779 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nella settimana dal 7 al 13 aprile 2023, 129 i decessi. La settimana precedente i contagi registrati erano stati 20.075 e 173 i decessi.