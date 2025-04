Ogni anno, il concorso "Il Borgo dei Borghi", promosso dalla trasmissione "Kilimangiaro" su Rai 3, celebra i borghi più affascinanti d'Italia, offrendo loro l'opportunità di ottenere visibilità e riconoscimento a livello nazionale. L'edizione 2025 vede in gara venti borghi, ciascuno selezionato per rappresentare una delle regioni italiane, in una competizione che si concluderà con la proclamazione del vincitore in una puntata speciale del programma, prevista per domenica 20 aprile 2025. Tra i partecipanti di quest'anno spicca Corenno Plinio, incantevole frazione medievale del comune di Dervio che rappresenta la Lombardia.

Corenno Plinio candidato al Concorso "Il Borgo dei Borghi"

Questo piccolo borgo, situato su uno sperone roccioso a picco sul Lago di Como e ai piedi del Monte Legnoncino, è conosciuto come il "borgo dei mille gradini" per le caratteristiche scalinate in pietra che conducono fino alle sponde del lago, regalando scorci suggestivi e atmosfere senza tempo.

Corenno Plinio custodisce un ricco patrimonio storico e architettonico. La Chiesa di San Tommaso di Canterbury, risalente al XIII secolo, domina il cuore del borgo con la sua semplice eleganza, mentre le Arche funerarie dei Conti Andreani, situate sul sagrato della chiesa, rappresentano una preziosa testimonianza del passato nobiliare del luogo. Il Castello medievale, ancora oggi di proprietà dei discendenti della famiglia Andreani, apre le sue porte al pubblico in occasioni speciali, permettendo di scoprire una parte importante della storia locale.

Tra i luoghi più suggestivi del borgo spicca il Belvedere, una terrazza naturale che offre una vista mozzafiato sul lago e sui paesi circostanti, un punto ideale per ammirare il panorama in ogni stagione. Un altro simbolo di Corenno Plinio è l'Antico Molo, scavato direttamente nella roccia, che regala un'affascinante prospettiva sulle acque del Lago di Como e sulle montagne che lo incorniciano.

Per sostenere Corenno Plinio nella competizione, è possibile votare una volta al giorno fino al 6 aprile 2025. La votazione avviene attraverso registrazione su RaiPlay e accesso alla pagina dedicata al concorso. Il vincitore sarà decretato in base ai voti raccolti e annunciato durante la trasmissione speciale di "Kilimangiaro".

Questo concorso rappresenta non solo un'occasione per far conoscere il borgo al grande pubblico, ma anche un'opportunità per valorizzare il patrimonio culturale e naturale di Corenno Plinio. Chiunque voglia contribuire alla vittoria di questo piccolo gioiello lombardo può farlo semplicemente dedicando pochi minuti al giorno al voto online.