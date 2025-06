In occasione della Giornata nazionale delle periferie urbane, Confcommercio Lecco ha deciso di organizzare il convegno "La prossimità è futuro. Economia locale, reti territoriali e nuove alleanze per i centri urbani e le periferie". L'evento è in programma martedì 24 giugno dalle ore 9.30 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

La prossimità è futuro: convegno di Confcommercio Lecco per l’economia urbana e le periferie

"Da sempre Confcommercio Lecco crede e lavora per valorizzare e tutelare i negozi di prossimità - spiega il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati - Mi piace ricordare il progetto "Io compro sotto casa" lanciato nel 2020 in piena emergenza Covid o il convegno "Dove siamo, chi saremo. Un futuro di prossimità" del giugno 2022 con ospite il presidente nazionale di Confcommercio Lecco, Carlo Sangalli. Ma anche i recenti Protocolli d'intesa con i Comuni del territorio o le numerose azioni di sostegno degli esercizi di vicinato messe in atto in questi anni. Con questa mattinata di lavoro, programmata proprio in occasione della Giornata nazionale delle periferie urbane, vogliamo raccogliere spunti e approfondire alcune tematiche strategiche in tema di economia urbana, rigenerazione, distretti del commercio ed economia di prossimità. Il tutto per mettere a fattore comune iniziative di promozione e sostegno per i commercianti, nella consapevolezza che come Confcommercio Lecco stiamo già facendo la nostra parte. L'intervento del direttore Alberto Riva mostrerà a che punto siamo come associazione e dove vogliamo arrivare con i nostri interventi a favore del commercio di prossimità".

Dopo l'accoglienza dei partecipanti e i saluti istituzionali da parte del presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati e della presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, è previsto in apertura l'intervento (da remoto) di Paolo Testa, responsabile nazionale del Settore Urbanistica e rigenerazione urbana di Confcommercio su "Negozi che creano città migliori: politiche per promuovere l'economia urbana", che sarà seguito dal contributo di Giovanna Mavellia, segretario generale Confcommercio Lombardia ("Il valore dei distretti del commercio per attrattività e rigenerazione territoriale"). Quindi il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, nelle vesti di delegato Anci Regione Lombardia, tratterà il tema "Il protocollo Confcommercio/Anci: economie di prossimità potente strumento di contrasto al degrado urbano". Il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, presenterà iniziative e proposte dell'associazione nel suo intervento dal titolo "Territori connessi: imprese, comunità e tecnologie per un'economia urbana". L'ultimo intervento della giornata vedrà infine protagonista Luca Tamini, professore associato di Urbanistica presso il Politecnico di Milano ("Economie di prossimità e territorio. Verso una progettualità interdistrettuale").

A seguire, intorno alle 11.30, ci sarà la sottoscrizione del Protocollo d'intesa con i sindaci del Did di Oggiono (che comprende i Comuni di Oggiono, Dolzago, Galbiate, Molteno, Rogeno e Sirone) e con il sindaco di Lomagna. Saranno presenti anche i sindaci di Lecco e Merate che hanno sottoscritto il protocollo negli scorsi mesi. Il termine dei lavori è previsto per le ore 12.15.