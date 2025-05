Dal 26 maggio 2025 alle 12.00 al 30 giugno 2025 ore 12.00 aprirà l’Avviso Pubblico per il sostegno mantenimento alloggio “Misura Unica 2025” per i residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Lecco: Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

Contributo affitto 2025 Lecco: domande aperte dal 26 maggio al 30 giugno

«L’apertura dell’Avviso Pubblico per la “Misura Unica Sostegno Affitto 2025” rappresenta un segnale concreto dell’impegno dei Comuni dell’Ambito a sostegno delle famiglie in difficoltà, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano di Zona. L’attenzione al tema della locazione e al mantenimento dell’abitazione è centrale nella promozione di politiche abitative inclusive e sostenibili. Il contributo messo a disposizione grazie al finanziamento di Regione Lombardia è uno strumento essenziale per prevenire situazioni di disagio abitativo e garantire il diritto alla casa, specialmente per i nuclei più fragili. Continuiamo a lavorare in rete, con responsabilità e visione, per offrire risposte tempestive e mirate ai bisogni del territorio.»

La misura, finanziata con fondi di Regione Lombardia, prevede l’erogazione di un contributo di euro 500 per il sostegno alla locazione con graduatoria definita in base all’ISEE fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a euro 179.870,51.

Possono presentare domanda i nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L.R. 16/2016 art. 1 c.6 e smi.

Le domande possono essere presentate dal 26 maggio 2025 h 12.00 al 30 giugno 2025 h 12.00 e i cittadini dovranno disporre dei seguenti requisiti:

Essere residenti in un Comune dell’Ambito Territoriale di Lecco

Non essere sottoposti a procedure per il rilascio dell’abitazione (sfratto o sloggio);

Non essere proprietari di alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare in Regione Lombardia, così come definito dall’art. 7 lettera d) del Regolamento Regionale n. 4 del 04/08/2017 e s.m.i.;

avere un ISEE max inferiore o uguale a € 10.149,00

Essere residenti nell’alloggio in locazione oggetto della richiesta di contributo da almeno sei mesi al momento di presentazione della domanda (In caso di rinnovo di contratto farà fede l’inizio del contratto originario).

Le domande devono essere esclusivamente inviate via mail all’indirizzo ambitosostegnoaffitto@impresasocialegirasole.org, utilizzando il modulo appositamente predisposto disponibile sul sito istituzionale del proprio Comune di residenza correlato di tutta la documentazione richiesta.

I cittadini potranno avere informazioni o ricevere supporto nella presentazione presso gli sportelli territoriali sociali di Ambito ai seguenti recapiti:

L'accesso agli sportelli è solo su appuntamento

COMUNE DI LECCO , PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI LECCO

RECAPITI

È possibile prendere appuntamento chiamando i numeri 0341 481235 o 0341. 481421 nei giorni da lunedì al venerdì’ dalle 9.00 alle 12.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPORTELLO TERRITORIALE “POLO BRIANZA OVEST” PER I RESIDENTI NEI COMUNI DI:

CESANA BRIANZA, SUELLO, BOSISIO PARINI, MOLTENO, ROGENO, GARBAGNATE MONASTERO, BULCIAGO, NIBIONNO, COSTA MASNAGA.

RECAPITI

È possibile prendere appuntamento chiamando il numero 351 2765901 nei giorni di lunedì dalle 8.30 alle 16.45, martedì dalle 13.00 alle 18.00 e giovedì dalle 8.30 alle 16.45

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPORTELLO TERRITORIALE “POLO BRIANZA EST” PER I RESIDENTI NEI COMUNI DI:

ANNONE BRIANZA, CASTELLO BRIANZA, COLLE BRIANZA, DOLZAGO, ELLO GALBIATE, OGGIONO, SIRONE

RECAPITI

SEDE OGGIONO: È possibile prendere appuntamento chiamando il numero 340 2850527 martedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00

SEDE GALBIATE: È possibile prendere appuntamento chiamando il numero 340 2850527 - giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPORTELLO TERRITORIALE “POLO LAGO” PER I RESIDENTI NEI COMUNI DI:

CIVATE, MALGRATE, OLIVETO LARIO, PESCATE, VALMADRERA

RECAPITI

È possibile prendere appuntamento chiamando il numero 347 6584508 nei giorni di martedì dalle 8.30 alle 12.15, mercoledì 8.30/13.00 e 13.30/16.00, giovedì dalle 8.30/12.30 e 13.30/17.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPORTELLO TERRITORIALE “POLO VALLE SAN MARTINO” PER I RESIDENTI NEI COMUNI DI:

CALOLZIOCORTE, CARENNO, ERVE, GARLATE, MONTE MARENZO, OLGINATE, VALGREGHENTINO, VERCURAGO

RECAPITI

SEDE VERCURAGO: È possibile prendere appuntamento chiamando il numero 331 1619628 nei giorni di mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e venerdì dalle 13.00 alle 16.00

SEDE OLGINATE: È possibile prendere appuntamento chiamando il numero 338 4176761 nei giorni di lunedì dalle 12.00 alle 16.00 e martedì dalle 8.00 alle 12.00

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Agenzia Servizi Abitativi al n. 377.5469347 o alla mail agenzia.serviziabitativi@comune.lecco.it