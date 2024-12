Fondazione Cariplo e Acinque hanno siglano un accordo strategico triennale, con un investimento congiunto di 2 milioni di euro, per sostenere interventi di solidarietà sociale e promuovere cultura, sport e inclusione nei territori di Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese.

Contrasto della povertà: da Fondazione Cariplo e Acinque 2 milioni di euro

Viene così rinnovata la collaborazione avviata nel 2021 tra due enti, grazie alla quale le Fondazioni di Comunità dei cinque territori hanno potuto sostenere decine di interventi attraverso i Fondi Nuove Povertà per un importo totale, sui cinque territori, di circa 7,9 milioni di euro.

Anche il nuovo stanziamento sarà destinato a sostenere Fondi Erogativi attivati dalle Fondazioni di Comunità, che a loro volta, grazie ai Comitati qualificati, valuteranno i progetti da sostenere. Nel dettaglio, lo stanziamento finanzierà il Fondo Ambiente e Cultura costituito presso la Fondazione comunitaria del Lecchese; il Fondo Nuove Povertà della Fondazione Comunitaria di Monza e Brianza; il Fondo Giovani e Sport attivato dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca; il Fondo Povertà della Fondazione Pro Valtellina; il Fondo Coesione Sociale della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

“L’accordo con Acinque rappresenta- ha dichiarato Giovanni Azzone, Presidente Fondazione Cariplo- un rinnovato impegno nel sostenere il territorio per il prossimo triennio, coinvolgendo ben cinque fondazioni di comunità e garantendo risorse significative pari a 2 milioni di euro. Questo intervento si distingue per la sua importanza: da un lato, riafferma la credibilità e il ruolo centrale delle fondazioni comunitarie, capaci di promuovere azioni filantropiche mirate e di valore; dall’altro, sottolinea la loro competenza nel guidare la filantropia grazie a un costante presidio sul territorio. La collaborazione tra soggetti pubblici, privati e del privato sociale si conferma essenziale per affrontare sfide complesse, che solo unendo le forze possiamo mitigare, contribuendo così al miglioramento della qualità della vita nella nostra comunità”.

“La prosecuzione della collaborazione con Fondazione Cariplo – ha commentato l’amministratore delegato di Acinque, Stefano Cetti – è un’altra testimonianza concreta del nostro impegno nei confronti delle aree di cui siamo diretta emanazione”.

“È una scelta di radicamento e di proattiva vicinanza alle comunità locali, con cui vogliamo supportare le fasce più deboli della popolazione in maniera diretta e indiretta, anche attraverso l’investimento nella cultura e nello sport, quali strumenti di aggregazione e di inclusione”.

“All’insegna della responsabilità sociale d’impresa, Acinque intende restituire alla popolazione locale il consenso riconosciuto quale partner di riferimento nel settore dell’energia e driver della transizione all’insegna della sostenibilità” hanno sottolineato il presidente Matteo Barbera e il vicepresidente di Acinque Marco Canzi, confidando che il contributo, in forza della capacità di fare rete e generare valore da parte di Fondazione Cariplo e di Acinque, “funga da volano di un coinvolgimento che ricomprenda cittadini, aziende, istituzioni” incrementando le risorse.